Dell Technologies: Rekordzahlen im Q2 2025 – Aktie springt um 4,5%!

Dell Technologies hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 beeindruckende Ergebnisse präsentiert. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 25 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Das Betriebsergebnis belief sich auf 1,3 Milliarden US-Dollar, während das Non-GAAP-Betriebsergebnis mit 2 Milliarden US-Dollar einen Anstieg von 15 Prozent verzeichnete. Der verwässerte Gewinn pro Aktie erreichte 1,17 US-Dollar, was einem bemerkenswerten Anstieg von 86 Prozent entspricht. Auch der Non-GAAP-Gewinn pro Aktie stieg um 9 Prozent auf 1,89 US-Dollar. Diese positiven Zahlen führten zu einer starken Reaktion der Anleger, die die Dell-Aktie vorbörslich um 4,5 Prozent steigen ließen.

Yvonne McGill, CFO von Dell Technologies, betonte, dass der Umsatz aus den Bereichen Infrastructure Solutions Group (ISG) und Client Solutions Group (CSG) zusammen 24,1 Milliarden US-Dollar betrug, was einem Plus von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders hervorzuheben ist der Rekordumsatz der ISG mit 11,6 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 38 Prozent entspricht. Der Umsatz mit Servern und Netzwerken stieg sogar um 80 Prozent auf 7,7 Milliarden US-Dollar. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug 1,3 Milliarden US-Dollar, und Dell schüttete 1 Milliarde US-Dollar an die Aktionäre aus, während das Unternehmen das Quartal mit 6 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und Investitionen abschloss.

Jeff Clarke, Vice President und COO von Dell, hob die wachsende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) für das Unternehmen hervor. Der Umsatz mit KI-optimierten Servern wuchs um 23 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und erreichte 3,2 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz dazu verzeichnete die CSG einen Umsatzrückgang von 4 Prozent auf 12,4 Milliarden US-Dollar, wobei der Umsatz mit Geschäftskunden stabil blieb, während der Umsatz mit Privatkunden um 22 Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar sank.

Analyst David Vogt von UBS lobte die starken KI-Aufträge und die Gewinnmargen in der ISG-Sparte, wies jedoch auf mögliche Unsicherheiten bei den KI-Lieferplänen hin. Dennoch bleibt die Nachfrage intakt, und der Auftragsbestand ist hoch, was für die Zukunft des Unternehmens positiv stimmt.

Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,33 % und einem Kurs von 115,5USD auf NYSE (31. August 2024, 02:04 Uhr) gehandelt.