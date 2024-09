Seegene entwickelt neue Mpox-PCR-Tests nach Ausruf der der internationalen Notlage durch die WHO

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - Seegene entwickelt Assays: NovaplexTM

MPXV/OPXV und NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV



- Ermöglicht gleichzeitigen Nachweis von vier Viren mittels

Multiplex-PCR-Technologie



- Die doppelte interne Kontrolle (IC) gewährleistet präzise und zuverlässige

Testergebnisse





- Seegene plant die Bereitstellung von Assays, die den Bedürfnissen derjeweiligen Länder gerecht werdenSeegene Inc. (KQ096530), ein führendes Unternehmen Südkoreas, das eineKomplettlösung für die molekulare PCR-Diagnostik anbietet, gab heute bekannt,dass es seine PCR-Assays als Reaktion auf die von derWeltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufene internationale Notlage (PublicHealth Emergency of International Concern, PHEIC) wegen der weltweitenVerbreitung des Mpox-Virusentwickelt hat.Zu den Produkten (RUO-Version) gehören der Novaplex(TM) MPXV/OPXV Assay (RUO)und der Novaplex(TM) HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO). Der Novaplex(TM)HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO) ist für den Nachweis von vier Viren entwickeltworden, darunter das Mpox-Virus und andere wichtige STI-Erreger.Seegene hat Novaplex MPXV (RUO) im Jahr 2022 mithilfe seines modernen SeegeneDigitalized Development System (SGDDS) entwickelt, das basierend auf derExpertise von Seegene zur schnellen Bereitstellung neuer Assays konzipiertwurde."Wir werden eng mit Regierungen weltweit zusammenarbeiten, die Assays benötigen,und planen, sie mit Produkten zu versorgen, die den Anforderungen ihrerjeweiligen Märkte entsprechen", so Daniel Shin, Executive Vice-President undChief Global Sales und Marketing Officer bei Seegene.Die Forderungen, den Zugang zu Arzneimitteln für Entwicklungsländer zusicherzustellen, wird immer lauter, da das Mpox-Virus, bisher eine in Afrikaendemische Erkrankung nun eine weltweite Gefährdung darstellt. Die Entwicklungvon Tests durch Seegene zielt darauf ab, den weltweiten Ausbruch des Mpox-Viruseinzudämmen und die Vision einer "Welt frei von allen Krankheiten"voranzutreiben.Informationen zu NovaplexTM MPXV/OPXV Assay (RUO) und NovaplexTMHSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO)Der NovaplexTM MPXV/OPXV Assay (RUO) detektiert die Pathogene, die durchOrthopox-Viren verursacht werden, einschließlich der Kladen 1 und 2 desMpox-Virus. Der Test ermöglicht eine frühzeitige Differenzierung von Mpox, dasseine lange Inkubationszeit von bis zu 21 Tagen hat.Der NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO) ist für den Nachweis von Clade 1 undClade 2 des Mpox-Virus konzipiert und unterscheidet gleichzeitig zwischen Clade