Grosso-Reform für die Zukunft der freien Presse zentral

Hamburg, 3. September 2024 - Vor 200 Pressevertriebsexperten betonte Philipp

Welte als Vorstandsvorsitzender des MVFP auf dem heutigen MVFP Distribution

Summit die Bedeutung der freien Presse für die pluralistische Demokratie in

Deutschland: "Die Stabilität dieses freien, glücklichen, friedlichen Landes, in

dem wir groß geworden sind, diese wunderbare offene, vielfältige Demokratie, ist

sehr konkret in kritische Gewässer geraten." Auch die Wahlen in Thüringen und

Sachsen hätten gezeigt, dass das Vertrauen der Menschen in die Demokratie und

ihre Institutionen dramatisch sinke. Die freie Presse mit ihrem Auftrag, die

Menschen mit verlässlichen Informationen zu versorgen, werde damit umso

wichtiger.







unverzichtbare Maßnahme auf dem Weg in die Zukunft, unterstrich der

MVFP-Vorstandsvorsitzende: "Unverändert entscheidet der Verkauf unserer

Zeitschriften - und zwar in erster Linie der Einzelverkauf auch in Zukunft über

den wirtschaftlichen Erfolg der Verlage - und damit über die Zukunft der

Pressevielfalt in unserem Land." Der Pressevertrieb sei angesichts der massiven

Veränderungen im Medienmarkt und angesichts insgesamt sinkender Umsätze in

seiner jetzigen Form nicht mehr finanzierbar und nicht zukunftsfähig.



"Wir müssen alles daransetzen, den Pressevertrieb zukunftsfest aufzustellen -

indem wir das bisherige Modell grundlegend reformieren." Man müsse weiter

konsolidieren und harmonisieren, erheblich in Technologie und Automatisierung

investieren und damit die Systemkosten weiter senken. Und das müsse man tun,

ohne die essenziellen Grundlagen des Pressevertriebs zu verändern: "Auch in

Zukunft muss das System flächendeckend, diskriminierungsfrei und der freie

Marktzugang gewährleistet sein - für jeden Titel jeder Auflagengröße", betonte

der Vorstandsvorsitzende des MVFP.



Welte kritisierte auf dem 16. Distribution Summit eine Politik, die sich

"medienpolitisch im sanften Dauerschlaf" befinde. Das zeige sich aktuell an den



