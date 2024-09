Globaler Ausverkauf macht beim Bitcoin nicht Halt: Monatstief in Sichtweite!

"Am Optionsmarkt steigt die Nachfrage nach Bitcoin-Hedges, sowohl für die Zeit nach den US-Arbeitsmarktdaten als auch im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen im November", erklärt Sean McNulty, Head of Trading bei Arbelos Markets. Händler sichern sich gegen mögliche Marktrisiken ab, insbesondere für den Fall, dass der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump, ein Befürworter von Kryptowährungen, gegen die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris verliert.

Anleger sorgen sich zunehmend um die wirtschaftlichen Aussichten in den USA und China. Auch andere große Kryptowährungen wie Ether mussten Verluste hinnehmen. Analysten beobachten, dass sich die Unsicherheit auch auf Kryptowährungen ausweitet, während Investoren gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag warten. Dieser könnte Hinweise darauf geben, ob ein tieferer Abschwung bevorsteht.

Weitere Zeichen der Vorsicht zeigen sich am Futures-Markt. Das Interesse für Bitcoin-Futures an der CME Group fiel auf den niedrigsten Stand seit Mai. Auch Bitcoin-Fonds in den USA verzeichneten die längste Serie von Nettoabflüssen seit Juni.

Technische Analysten wie Katie Stockton von Fairlead Strategies LLC beobachten einen "langfristig neutralen Trend" für Bitcoin. Marktanalyst Tony Sycamore von IG Australia Pty sieht eine Verschiebung der Risiken und erwartet einen möglichen Test der Preisspanne zwischen 52.000 und 50.000 US-Dollar.

Die Bitcoin-Rallye, die dieses Jahr ihren Höhepunkt mit einem Rekordhoch von 73.798 US-Dollar im März erreichte, hat deutlich an Fahrt verloren. Historisch gesehen steht der September für schwache Kursentwicklungen. Daten von Bloomberg zeigen, dass Bitcoin in den vergangenen 5 Jahren durchschnittlich mehr als 8 Prozent in diesem Monat verlor.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

