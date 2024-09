artnet AG: Stabilität im Kunstmarkt trotz 11% Umsatzrückgang im Q1 2024

Die artnet AG hat am 3. September 2024 ihren Quartalsbericht für das erste Quartal 2024 veröffentlicht, der eine stabile Performance trotz herausfordernder Bedingungen im globalen Kunstmarkt zeigt. Der Gesamtumsatz des Unternehmens sank um 11 % auf 5,32 Millionen Euro, während der gesamte Kunstmarkt im ersten Halbjahr 2024 einen drastischen Rückgang von 29,5 % verzeichnete. Trotz dieser schwierigen Marktbedingungen konnte artnet die negativen Auswirkungen durch stabile Ergebnisse in den Segmenten Marktplatz und Daten abmildern. Das Betriebsergebnis betrug -836.000 Euro, was vor allem auf eine schlechter als erwartete Leistung im Segment Medien zurückzuführen ist.

Jacob Pabst, Vorstand der artnet AG, erklärte, dass der anhaltende Inflationsdruck und die sozioökonomische Instabilität den Kunstmarkt stark belasten. Insbesondere der Luxusgütermarkt hat Verluste erlitten, was sich negativ auf die Werbebudgets wichtiger Kunden auswirkt. Die hartnäckige Inflation beeinträchtigt die Kaufkraft und das Vertrauen der Verbraucher, was zu einer zurückhaltenden Kaufhaltung führt. Diese Entwicklungen haben sowohl das Volumen als auch den Wert auf dem Kunstmarkt negativ beeinflusst. Zudem sorgen bevorstehende demokratische Wahlen im Jahr 2024 für zusätzliche Unsicherheit.