Diese Immobilienprofis gehen ins Rennen um den Deutschen Immobilienpreis 2024

Nürnberg (ots) -- Nominierte für den Deutschen Immobilienpreis 2024: Expertenjury hat diejeweils besten 3 Bewerber in 7 Kategorien ausgewählt- Online-Voting für Publikumspreis "Haus der Herzen" noch bis 30. Septemberunter https://gewinnspiel.deutscher-immobilienpreis.de/- Neu in diesem Jahr: Auszeichnung der "Persönlichkeit des Jahres" fürherausragende Verdienste um die Immobilienbranche- Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am 14. November im Rahmen einer Gala imWECC Westhafen Event & Convention Center in BerlinDie Nominierten für den Deutschen Immobilienpreis 2024 stehen fest. NachAbschluss der Bewerbungsphase hat die unabhängige Fachjury aus über 600Einreichungen jeweils 3 Nominierte in 7 Kategorien ausgewählt. Diese gehen nunins Rennen um eine Trophäe bei der feierlichen Gala am 14. November. In der 8.Kategorie "Haus der Herzen" läuft noch bis zum 30. September das öffentlichePublikumsvoting. Erstmals wird in diesem Jahr zudem die Auszeichnung"Persönlichkeit des Jahres" für herausragende Verdienste um dieImmobilienbranche verliehen. Die Anwärter auf den Ehrenpreis konnten sich nichtbewerben, sondern wurden von der Jury ausgewählt. Der Gewinner wird im Rahmender Gala am 14. November in Berlin bekanntgegeben. Durch den Abend unter demdiesjährigen Motto "Perspektivenwechsel" führt vor über 500 Gästen abermals diebekannte Moderatorin Laura Wontorra."Die große Zahl an eindrucksvollen Bewerbungen für den Deutschen Immobilienpreisunterstreicht einmal mehr die Innovationskraft der Immobilienprofis inDeutschland", sagt Laura Wilhelms, Vice President Sales bei immowelt. "Ichgratuliere allen Nominierten und wünsche ihnen viel Erfolg für die Pitchphase."Die Nominierten für den Deutschen Immobilienpreis 2024Makler des Jahres- Aigner Immobilien GmbH- moovin Immobilien GmbH- Weitblick Immobilien GmbHVerwalter des Jahres- ecowo GmbH- Mönig Immobilienmanagement GmbH- PANDION Servicegesellschaft mbHGreen Project- Georg Reisch GmbH & Co. KG- GLS Gemeinschaftsbank eG- PRIMUS developments GmbHNewcomer des Jahres- Becatur Beratungsgesellschaft für nachhaltiges Bauen mbH- ImmoFolia Accounting GmbH- MY FOREST GmbHBest Brand- 26 HOMES GmbH- BÖCKER-Wohnimmobilien GmbH- Vonovia SEBranchen-Pionier- Good Mobility Council GmbH- GROPYUS Technologies GmbH- TRIQBRIQ AGLocal Hero- Dieckmann Immobilien GmbH- R.B. Makler GmbH- Wolff ImmobilienHaus der Herzen - Publikums-Online-Voting(https://gewinnspiel.deutscher-immobilienpreis.de/) bis zum 30. September