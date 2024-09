Maximale Time-of-Use-Vorteile auf der IFA 2024 entdecken

Berlin (ots/PRNewswire) -



Partnerschaft bringt dynamische Tarife für die Zendure-AppDas deutsche Greentech-Unternehmen Rabot Charge bietet einen dynamischenÖkostromtarif an, der sich ideal für das intelligente Laden vonElektrofahrzeugen eignet. Die Partnerschaft zwischen Zendure und Rabot Chargezielt darauf ab, die Nutzung von dynamischen Stromtarifen zu vereinfachen unddie Kosteneinsparungen mit den Energielösungen von Zendure zu maximieren. Zudiesem Zweck werden zusätzlich zu den bereits integriertenDay-Ahead-Großhandelspreisen von Nord Pool nun auch die Echtzeit-Endkundenpreisevon Rabot Charge in die Zendure-App integriert. Als besonderes Angebot könnenZendure-Nutzer den Rabot Charge-Service sechs Monate lang kostenlos testen."Unsere Partnerschaft mit Zendure ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einerbreiteren Akzeptanz und Nutzung von dynamischen Stromtarifen", sagte JulianPatton, Partner Management bei Rabot Charge. "Durch die Kombination unseresKnow-hows im Bereich der dynamischen Preisgestaltung mit den innovativenEnergietechnologien von Zendure ermöglichen wir es den Verbrauchern, ihrenEnergieverbrauch intelligenter und kostengünstiger zu steuern."Kosteneffizienz in Spitzen- und SchwachlastzeitenDurch die Integration der Stromtarife von Nord Pool und Rabot Charge sind Hyper2000 und Ace 1500 von Zendure die ersten Plug-in-Solarsysteme, die auf mehrereTOU-Plattformen zugreifen und die Tarife für intelligentes Laden und Entladennutzen können. Mit Hilfe des Smart Pricing-Modus und eines intelligentenStromzählers oder einer intelligenten Steckdose können dieAB1000S/AB2000S-Batterien des Hyper 2000 oder Ace 1500 automatisch zuSchwachlastzeiten mit niedrigen Stromtarifen geladen und später zuSpitzenlastzeiten entladen werden.Die Nutzer profitieren von dieser automatischen Lade- und Entladeoptimierung,erhalten mehr Kontrolle über ihr Nutzungsverhalten und können energieintensiveGeräte automatisch zu Zeiten mit niedrigen Stromkosten betreiben. Dieintelligenten Tarifmodi und die nahtlose TOU-Automatisierung senken dieEnergiekosten von Hausbesitzern und maximieren die Einsparungen.Über die individuellen Einsparungen hinaus tragen die integrierten dynamischenTarifplattformen zur Verringerung der Emissionen und zur Förderung einernachhaltigen Energienutzung bei. Die optimierten Lade- und Entladezyklenreduzieren die Stromnachfrage zu Spitzenlastzeiten und entlasten so dieöffentliche Netzinfrastruktur. Mit erneuerbaren Energien kann Energie auch inZeiten hoher Nachfrage kostengünstig und nachhaltig verbraucht werden."Wir freuen uns, unseren Nutzern durch unsere Partnerschaften mit Rabot Chargeund Nord Pool die vollen Vorteile von Time-of-Use-Tarifen anbieten zu können",so Bryan Liu, CEO von Zendure. "Mit unseren Hyper 2000 und Ace 1500, den erstenPlug-in-Solarsystemen, die Zugang zu mehreren dynamischen Tarifplattformenhaben, schaffen wir eine nahtlose TOU-Automatisierung. Dadurch können unsereKunden ihre Energiekosten erheblich senken und das Potenzial der erneuerbarenEnergien voll ausschöpfen."Informationen zu ZendureZendure wurde 2017 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsendenEnergyTech-Unternehmen mit Sitz in den Technologiezentren des Silicon Valley,USA, und der Greater Bay Area, China, Japan und Deutschland. Unser Ziel ist es,zuverlässige und erschwingliche saubere Energie für Haushalte auf der ganzenWelt bereitzustellen, indem wir die neuesten Energietechnologien bekannt machen.mailto:chris.qiu@zendure.comMedienkontakt:chris.qiu@zendure.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/2495972/IFA_PR_1920X1080_DE.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2440958/Zendure_Logo.jpgView original content to downloadmultimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/zendure-revolutioniert-das-energiesparen-mit-rabot-charge-partnerschaft-maximale-time-of-use-vorteile-auf-der-ifa-2024-entdecken-302239570.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/165000/5858754OTS: Zendure