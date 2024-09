Volkswagen-Beschäftigte im Ausnahmezustand: Streiks gegen Sparpläne drohen!

Die Volkswagen-Beschäftigten stehen angesichts der neuen Sparpläne des Unternehmens unter Druck und sind bereit, sich notfalls mit Streiks zur Wehr zu setzen. Betriebsratschefin Daniela Cavallo äußerte in einem Interview, dass die Belegschaft sich gegen Werksschließungen und Massenkündigungen mit allen Mitteln wehren werde, auch durch Arbeitskämpfe. Sie beschrieb die aktuelle Situation als "Ausnahmezustand" und betonte die Sorgen der Mitarbeiter. Die Kündigung der seit 30 Jahren bestehenden Job-Garantie durch Volkswagen sei ein "historischer Tabubruch", den man nicht akzeptieren werde. Cavallo forderte eine Verlängerung der Beschäftigungssicherung über das Jahr 2029 hinaus und hält an der Forderung nach sieben Prozent mehr Lohn in der aktuellen Tarifrunde fest.

Volkswagen hatte angekündigt, betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen nicht mehr auszuschließen, was die Gewerkschaft IG Metall alarmiert. Die Tarifrunde, die ursprünglich für Oktober geplant war, wurde auf den 25. September vorgezogen, um über die neuen Sparmaßnahmen und die gekündigte Beschäftigungssicherung zu verhandeln. Die IG Metall kündigte harte Verhandlungen an und machte deutlich, dass sie Werksschließungen und Massenentlassungen nicht akzeptieren werde.