Ford Pro revolutioniert mit Weltpremiere des Ranger PHEV die Kundenerfahrung im europäischen Pick-up-Segment (FOTO)

Köln / Hannover (ots) -- Mit dem Ranger Plug-in-Hybrid elektrifiziert Ford Pro Europas meistverkauftePick-up-Modellreihe1 ohne Kompromisse bei Anhängelast, Zuladung undOffroad-Eigenschaften- Komplett neu entwickelte Antriebseinheit leistet 205 kW (279 PS) und bietetmit 690 Nm neuen Drehmoment-Bestwert für die Ranger-Modellreihe- Plug-in-Hybridsystem erlaubt eine rein elektrische Reichweite vonvoraussichtlich bis zu 50 Kilometern; die Antriebsbatterie lässt sich inweniger als vier Stunden voll aufladen- Preise für den Ranger PHEV starten bei 44.690 Euro netto (53.181 Euro brutto)- Limitierte Sonderserie Stormtrak mit exklusivem Design, besonders hochwertigerSerienausstattung und exklusiven Details; erste Auslieferungen für Sommer 2025geplantFord Pro feiert auf der IAA Transportation 2024 in Hannover die Weltpremiere desneuen Ford Ranger PHEV. Die jüngste Modellversion des europäischenPick-up-Bestsellers ermöglicht mit seinem Plug-in-Hybridantrieb das lokalemissionsfreie Fahren, ohne dabei Kompromisse bei Anhängelast, Nutzlast undOffroad-Perfomance einzugehen. Mit der Neuvorstellung stärkt Ford Pro seinePosition als führende Pick-up-Marke in Europa und erweitert die umfassendePalette seiner batterieelektrischen und elektrifizierten Modelle.Mit einem maximalen Drehmoment von 690 Newtonmeter leistet dasPlug-in-Hybridmodell (Plug-in Electric Vehicle, PHEV) einen neuen Bestwert fürRanger-Serienfahrzeuge. Gewerbetreibende und Freizeitabenteurer profitierendurch den elektrifizierten Antriebsstrang von gesteigerten Offroad-Fähigkeitenund erweiterten Einsatzmöglichkeiten als Zugfahrzeug. Das Plug-in-Hybridsystemermöglicht zudem das rein elektrische Fahren mit einer angestrebten Reichweitevon bis zu 50 Kilometer.Mit dem Ranger PHEV hält das Ford Pro Power Onboard-System Einzug in dieBaureihe. Damit lassen sich bis zu 6,9 Kilowatt Strom aus der Traktionsbatteriefür Elektrogeräte nutzen, ohne auf einen lauten und sperrigen Stromgeneratorangewiesen zu sein.Zusätzlich zu den Ausstattungsvarianten Wildtrak und XLT führt Ford Pro das neuePHEV-Modell auch in einer exklusiven Stormtrak-Sonderserie ein. Das Sondermodellzeichnet sich durch spezifische Designmerkmale aus wie die neue ChillGrey-Lackierung, den einstellbaren Sportbügel (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2023/03/28/ford-pro-praesentiert-mit-dem-wildtrak-x-und-dem-tremor-zwei-neu.html) sowie einen besonders luxuriösen Innenraum mit einereinzigartigen Anmutung für Oberflächen.