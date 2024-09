Reise-Trends 2024: Soziale Medien inspirieren Deutsche zu neuen Abenteuern!

Ein bemerkenswerter Trend ist der Heimaturlaub, wobei rund ein Viertel der Deutschen plant, im Inland zu verreisen. Besonders stark ausgeprägt ist dieser Trend in den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die beliebtesten Reiseziele im Inland sind die Ostsee (40,1 Prozent), die Nordsee (35,2 Prozent) und der Bodensee (21,8 Prozent).

Ein weiterer aufkommender Trend sind "Bleisure-Reisen", eine Kombination aus Geschäftsreise und Freizeit, die insbesondere in den USA populär ist und auch in Deutschland an Bedeutung gewinnt. Interessant ist auch, dass für etwa ein Viertel der Deutschen Astrologie eine Rolle bei der Urlaubsplanung spielt; 29 Prozent der 18- bis 44-Jährigen prüfen die Sterne, um den besten Zeitpunkt für Reisen zu ermitteln.

Die Umfrage wurde zwischen dem 17. und 22. Mai 2023 durchgeführt und befragte 2.000 Personen in Deutschland. Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert äußerte sich optimistisch über die zukünftige Nachfrage und kündigte an, das Angebot für preiswerte Reisen und Städtetrips auszubauen. Tui verzeichnete im dritten Quartal einen Anstieg der Gästezahlen um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr und übertraf die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Analysten, was auf eine ungebrochene Reiselust hinweist.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 6,456EUR auf Lang & Schwarz (19. September 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.