00 Uhr im Ersten (FOTO)

Das Thema: Nach den Wahlen: Was wird aus Deutschland, Herr

Gauck?



Drei Wochen nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen wird an diesem Sonntag auch

in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. SPD und AfD liefern sich ein

Kopf-an-Kopf -Rennen. Die AfD könnte erneut stärkste Kraft werden. Dietmar

Woidke hat bereits angekündigt, als Ministerpräsident zurücktreten zu wollen,

sollte seine SPD hinter der AfD landen. Wird seine Strategie aufgehen, kann die

SPD die Mehrheit der Menschen in Brandenburg noch erreichen? Warum wählen so

viele, gerade auch junge Menschen die in Teilen rechtsextreme AfD? Und welche

Folgen wird das Wahlergebnis für die Ampel in Berlin haben?



Die Gäste:









Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin



Steffen Mau, Soziologe



"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO

media im Auftrag des NDR.



