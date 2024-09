Die Żabka-Gruppe unterstützt die polnische Wirtschaft und ändert gleichzeitig die Ernährungsgewohnheiten des Landes zum Besseren

POZNAŃ, Polen, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- Im sechsten Jahr in Folge hat die Żabka-Gruppe einen Bericht veröffentlicht, in dem sie die laufende Umsetzung ihrer Verantwortungsstrategie beschreibt. Das Unternehmen, das die größte polnische Supermarktkette besitzt und betreibt, beschreibt in seinem Bericht 2023 die erheblichen positiven Auswirkungen seiner Aktivitäten auf die Entwicklung der polnischen Wirtschaft. Der Bericht beschreibt auch das Bestreben von Żabka, zur Verbesserung der Essgewohnheiten der polnischen Bevölkerung beizutragen, was durch die neue Kampagne "Porcja DobreGO!" dargestellt wird. (Portion des Guten) Kampagne.

Die Żabka-Gruppe hat ein umfassendes Convenience-Ökosystem geschaffen, das physische und digitale Verkaufskanäle umfasst, darunter 10 500 Żabka-Geschäfte, ein wachsendes Netz unbemannter Żabka Nano-Geschäfte, Q-Commerce- und E-Commerce-Lösungen sowie Diät-Catering. Mehr als 3 Millionen Kunden, die Wert auf Zeit und Komfort legen, nutzen täglich die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens. Im Jahr 2023 begann Żabka auch seine internationale Expansion, indem es in Rumänien eine Ladenkette unter der Marke Froo eröffnete und ausbaute.