Zinssenkungen der Fed: Goldpreis erreicht Rekordhoch – Was Anleger wissen müssen!

Die US-Notenbank Federal Reserve hat kürzlich ihren Leitzins um 50 Basispunkte gesenkt, was über den Erwartungen vieler Analysten lag, die mit einer Senkung um 25 Basispunkte gerechnet hatten. Michael Feroli, Chefökonom bei JPMorgan, prognostiziert, dass die Fed möglicherweise im November eine weitere Zinssenkung um 50 Basispunkte vornehmen könnte, insbesondere wenn die Arbeitsmarktdaten weiterhin schwach ausfallen. Der aktuelle Leitzins liegt nun zwischen 4,75 und 5,00 Prozent. Feroli betont, dass die zukünftigen Zinsschritte stark von den Arbeitsmarktdaten abhängen werden. Eine Stabilisierung der Beschäftigungszahlen könnte eine allmähliche Rückkehr zur Neutralität der Zinspolitik ermöglichen.

Die Zinssenkungen haben bereits zu einem Anstieg des Goldpreises geführt, der am Freitag ein Rekordhoch von 2.612,73 US-Dollar je Feinunze erreichte. Dies ist das dritte Rekordhoch innerhalb einer Woche, wobei die sinkenden Zinsen als Haupttreiber für die gestiegene Nachfrage nach Gold gelten. Auch in Euro gerechnet erreichte der Goldpreis mit 2.339,75 Euro je Unze ein neues Hoch. Seit Jahresbeginn hat Gold etwa 25 Prozent an Wert gewonnen. Die Zinssenkungen der Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) haben das Edelmetall für Anleger attraktiver gemacht, da Gold keine Zinsen abwirft.