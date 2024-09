Wo liegen Unterstützungen?

Erst nach Ausbildung einer Evening-Star-Tageskerze vom 17. September herum an den Vorgängerhochs aus März 2024 bei 290,96 US-Dollar hat sich bei Visa der Verdacht einer möglichen Konsolidierung eingeschlichen, Tags darauf kam es zu ersten Rücksetzern, aktuell hängt die Aktie an EMA 50 fest. Nach der wellentechnischen Auswertung ist aber noch weiteres Korrekturpotenzial in dem Wertpapier mindestens auf ein Niveau von 277,65 US-Dollar vorhanden, darunter dürfte sicherlich noch einmal der 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 272,33 US-Dollar zum Tragen kommen. Letzteres Niveau würde sich bei Erreichen und einem sich anschließend abzeichnenden Boden für ein Long-Investment mit einem übergeordneten Ziel bei 300,78 US-Dollar anbieten. Gelingt es vorzeitig eine Kehrtwende einzuleiten und über die Septemberhochs von 293,07 US-Dollar zu steigen, könnte dieses Ziel entsprechend früher erreicht werden.

Trading-Strategie: