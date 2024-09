Großbäckereien haben wichtige Rolle für die Grundversorgung der Bevölkerung / Beliebteste Brotsorten nach wie vor Toastbrot und Mischbrot / 23.09.2024, 13:12 (FOTO)

Düsseldorf/Gütersloh (ots) - Korrigierte Fassung der Meldung vom 23.09.2024,

13:12 Uhr (In der vorherigen Fassung wurde als Umsatz der Branche

fälschlicherweise knapp 23 Millionen Euro angegeben. Korrekt ist hier ein Umsatz

der Branche von knapp 23 Milliarden Euro.)



Die außerordentlich wichtige Rolle der Großbäckereien für die Versorgung der

Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln betonte die Präsidentin des Verbandes Prof.

Dr. Ulrike Detmers vor der Presse in Gütersloh: "Der Marktanteil der

Großbäckereien am Gesamtmarkt der Backwaren liegt bei über 60 Prozent." Mit

Ideenreichtum und effektiven Maßnahmen gestalteten Großbäckereien die Zukunft.







beispielsweise gesundheitsbewusste und pflanzenbasierte Produkte einzugehen.

Gleichzeitig müssten aber auch die Anforderungen des Lebensmitteleinzelhandels

nach Audits und Zertifizierungen sowie steigende gesetzliche Anforderungen

erfüllt werden. "Investitionen, aber auch neue Ideen, Perspektivwechsel und der

Mut zur Veränderung sind wichtige Grundpfeiler, um den notwendigen Wandel

anzugehen und unsere Zukunft positiv zu gestalten." (Detmers)



Die Zahl der Bäckereien in Deutschland habe sich zwischen 2000 und 2023 mehr als

halbiert. 2023 waren es nur noch 9.242 Bäckereien. Dieser Trend sei nach

übereinstimmender Auffassung aller Experten unaufhaltsam. "Unabhängig von der

Zahl der Bäckereien bleibt aber die Vielfalt des Angebots für die

Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin sehr groß." (Detmers) Weniger

Bäckereien bedeuteten keinesfalls eine Einschränkung des Angebots oder der

Vielfalt der angebotenen Backwaren.



Der Umsatz der Branche sei 2022 im Vergleich zum Jahre 2021 deutlich auf knapp

23 Milliarden Euro gestiegen, auch als Konsequenz der gestiegenen Preise. Im

Brotkorb der Verbraucherinnen und Verbraucher sei Toastbrot nach wie vor der

Spitzenreiter, gefolgt von Mischbrot und Broten mit Körnern und Saaten.



Der Kostendruck durch steigende Personalkosten und durch steigende Anforderungen

an die Qualität der Zutaten für Brot und Backwaren bleibe bestehen. Mit

qualifizierten Fach- und Führungskräften würden Großbäckereien

Produktinnovationen einführen. Dabei würden soziale und ökologische

Anforderungen einbezogen. Detmers zeigte sich überzeugt, dass Großbäckereien

zukünftig für die Dekarbonisierung und die Einhaltung von Sozialstandards eine

wichtige Rolle spielen.



Hinweis: Das vollständige Statement von Frau Professor Dr. Detmers und die

aktuellen Marktzahlen stehen zum Download bereit unter

http://www.grossbaecker.de



Der Verband Deutscher Großbäckereien e.V. ist der Fachverband der Filial- und

Liefer-Großbäckereien. Großbäckereien repräsentieren den weitaus größten Teil

des Branchenumsatzes. Präsidentin des Verbandes ist Prof. Dr. Ulrike Detmers,

Mestemacher Gruppe, Gütersloh. Hauptgeschäftsführer des Verbandes ist RA Tobias

Schuhmacher.



