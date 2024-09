Professor Luo Min wird im Oktober am Weltkongress für Kardiologie und Herzkrankheiten in London teilnehmen, um neue Erkenntnisse über seine innovativen Behandlungen von Herzkrankheiten vorzustellen

PEKING, 24. September 2024 /PRNewswire/ -- Professor Luo Min vom Rehabilitationskrankenhaus für Traditionelle Chinesische und Westliche Medizin Yuhe in Peking wurde eingeladen, am 36. Weltkongress für Kardiologie und Herzerkrankungen vom 17. bis 18. Oktober 2024 in London teilzunehmen, um seine ursprüngliche Theorie der neuralen Erregung bei Herzerkrankungen vorzustellen und die globale Entwicklung neuer Technologien zur Behandlung von Herzerkrankungen zu fördern.

Auf der Konferenz wird Professor Luo seine Theorie und ihre potenziellen klinischen Anwendungen in einer Sitzung mit dem Titel „The Newest Advances in the Prediction and Prevention of Coronary Heart Disease in Our Research" (Die neuesten Fortschritte bei der Vorhersage und Prävention von koronaren Herzkrankheiten in unserer Forschung) vorstellen, die für eine mündliche Präsentation angenommen wurde. Professor Luos Forschung stellt einen bahnbrechenden Ansatz für die Behandlung von Herzkrankheiten vor, der die Notwendigkeit von Operationen verringern und die postoperative Genesung der Patienten erheblich verbessern könnte. Der Abstract wird in den unterstützenden Zeitschriften des Kardiologiekongresses 2024 veröffentlicht, darunter Cardiovascular Therapy: Open Access, Interventional Cardiology und das Journal of Medical Implants & Surgery.