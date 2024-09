Softbank und NewPhotonics kündigen Zusammenarbeit bei fortschrittlicher Photonik-Technologie für LPO, CPO und All-Optics-Switch-Fabric mit Ausrichtung auf AI-RAN an

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Kooperationsvereinbarung zielt auf

vRAN-Fronthaul-Rechenzentren der nächsten Generation mit volloptischer

Übertragung und All-Optical-Switching ab



SoftBank Corp. ("SoftBank") und NewPhotonics LTD ("NewPhotonics"), ein führendes

Unternehmen im Bereich der hochentwickelten integrierten Photonik, gaben heute

eine gemeinsame Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit bekannt, um

Photonentechnologien für LPO (Linear-drive Pluggable Optics), CPO (Co-packaged

Optics) und All-Optics Switch Fabric zu fördern. Diese photonisch-elektronische

Konvergenztechnologie mit optischer Hochgeschwindigkeitskommunikation und

optischer Schaltungstechnologie ermöglicht niedrige Latenzzeiten und einen

geringen Stromverbrauch in KI-Rechenzentren und

Mobile-Fronthaul-Infrastrukturen. Die Technologien unterstützen SoftBank bei der

Infrastruktur für KI-Rechenzentren und Mobile Fronthaul mit den patentierten

Technologien von NewPhotonics in Verbindung mit dem Photonics Integrated Chip

(PIC) für zuverlässige volloptische Kommunikation und Optical Fabric Switching.







mit PIC und optischer Konnektivität mit geringer Latenz ab und wird auch den

Stromverbrauch und Kapazitätsengpässe in KI-Cluster-Workloads auf der Grundlage

von optischer Hochgeschwindigkeitskommunikation und optischer

Switching-Technologie beheben. Der patentierte optische SerDes

(Serialisierer/Deserialisierer) von NewPhotonics ermöglicht eine höhere Dichte

und niedrige Latenzzeiten bei der Datenübertragung in Mobile Fronthaul und

Datenzentren.



Das Co-Package fortschrittlicher optischer Technologien sorgt für eine höhere

Geschwindigkeit und Energieeffizienz, die bei der Neugestaltung von

Rechenzentren für Hochleistungsrechner- und Vektorverarbeitungsanwendungen

entscheidend sind. Darüber hinaus ermöglicht die LPO-Technologie, die durch den

Einbau des NewPhotonics PIC in den optischen Transceiver realisiert wird, eine

Übertragung über größere Entfernungen als die bisherige LPO-Technologie. Die

Anwendung der LPO-Technologie von NewPhotonics auf das mobile Fronthaul wird

voraussichtlich Verzögerungen bei der Verarbeitung reduzieren, den

Stromverbrauch senken und die Reichweite von Datentransportgeräten vergrößern.



Ryuji Wakikawa, Leiter des SoftBank Research Institute of Advanced Technology,

sagte:



"Wir glauben, dass diese Partnerschaft mit NewPhotonics für die Infrastruktur

der nächsten Generation notwendig ist. Durch unsere Zusammenarbeit werden wir

die Infrastruktur von KI-Rechenzentren und Mobilfunknetzen mit Hilfe von

optoelektronischen Konvergenztechnologien umgestalten, die die Geschwindigkeit,



