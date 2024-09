Kaum zu glauben, aber wahr: JinkoSolar mit erstem Kaufsignal

Die chinesische Zentralregierung hatte in der Nacht auf Dienstag ein weiteres Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht , die Wachstumskrise zu überwinden und neben geldpolitischen Lockerungen erneut auch den Ankauf von Wertpapieren ins Spiel gebracht.

Die leidgeprüften Anleger der Aktie von JinkoSolar , dem nach produzierter Ausgangsleistung größten Solarmodulhersteller der Welt, hatten am Dienstag allen Grund zur Freude. Die Papiere verteuerten sich um knapp 6,1 Prozent und profitierten von dem durch Peking ausgelösten Kaufrausch.

Kaufsignal dank doppeltem Rückenwind?

Außerdem profitieren Solar-Aktien aktuell von der Jumbo-Zinssenkung der Fed, die Investitionen in erneuerbare Energien wieder kostengünstiger und damit attraktiver machen. Diesen gleich doppelten Rückenwind haben die Käufer der JinkoSolar-Aktie für sich zu nutzen gewusst, wie der Blick in den Chart zeigt.

Abwärtstrend sorgt für -44 Prozent – allein in 2024

Übergeordnet handelt die Aktie ausgehend von ihrem im Sommer 2022 bei über 75 US-Dollar erreichten Verlaufshoch in einem Abwärtstrend. Dieser hat zwar mittlerweile an Dynamik eingebüßt, bescherte Anlegern aber auch in 2024 Verluste von gegenwärtig knapp 44 Prozent.

Der Chart lässt zwar mehrere Bodenbildungsversuche erkennen, die aber scheiterten immer wieder und wurden zugunsten noch tieferer Kurse verkauft. Ein Versuch, die anhaltende Verkaufswelle im Bereich von 20 US-Dollar zu stoppen, fiel einem kurzfristigen Abwärtstrendkanal zum Opfer. Dieser führte JinkoSolar auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren. Solche Mehrjahrestiefs sind in der Regel starke technische Verkaufssignale.

Bullishe Divergenzen verhindern noch Schlimmeres

Bislang ist jedoch das Gegenteil der Fall, die Aktie konnte ohne nennenswerte Unterstützungen eine Gegenbewegung einleiten. Hierfür sind vor allem die seit mehr als einem Jahr anhaltenden bullishen Divergenzen in der technischen Indikation verantwortlich.

Denn sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD handeln gegen den Trend der Aktie in Aufwärtstrends. Solche Divergenzen sind oft die Vorboten nachhaltiger Trendwenden. Hierfür ist der Aktie mit dem Kursanstieg vom Dienstag ein erster, wichtiger Schritt gelungen.

Tipp der Redaktion Nachhaltigkeit bleibt ein wichtiges Thema, auch in der Investmentwelt. Wer sich hier engagieren möchte, erhält mit dem Aktienfonds 10xDNA – Clean Technologies (WKN: DNA10C) eine Anlagemöglichkeit. Aktie liefert am Dienstag erstes Kaufsignal Zum einen konnten die Käufer die Unterstützung bei 20 US-Dollar zurückerobern. Das ist gleichbedeutend mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie – einem Signal, das in der Vergangenheit immer wieder zu anhaltenden Kursgewinnen geführt hat. Das ist zum anderen deshalb umso wichtiger, da die Aktie damit eine Chance hat, die aktuelle Abwärtstrendoberkante zu attackieren und ihren Trendkanal nach oben zu verlassen. Das würde eine Anstiegschance an die 200-Tage-Linie bedeuten und den Käufern eine weitere Möglichkeit einräumen, auch diese Hürde zu nehmen und zu einem weiteren, noch gewichtigeren Kaufsignal zu gelangen. Lesen Sie auch wallstreetONLINE RedaktionTurbinen für Polen

Nordex mit neuem Großauftrag – Aktie unmittelbar vor starkem Kaufsignal! Fazit: Eine frühe Chance für mutige Anleger! Um die gegenwärtig konstruktive Ausgangslage nicht zu gefährden, sollten die Bullen die Marke von 20 US-Dollar behaupten. Hierfür haben sie die Unterstützung der technischen Indikation, denn der MACD zeigt mit seinem Vorzeichenwechsel einen Aufwärtstrend der Aktie an. Das bietet beste Voraussetzungen für einen Anstieg in den Bereich von 25 US-Dollar, was bereits ein Aufwärtspotenzial von 25 Prozent bedeutet, ehe es hier zu einem übergeordneten Kaufsignal kommen könnte. Wer als Anleger prozyklisch agiert, wartet den Sprung über die 200-Tage-Linie ab und steigt erst dann ein. Risikoaffinere Investoren können sich bereits investieren, wappnen sich aber gegen einen erneuten Rücksetzer unter die 20-Dollar-Marke. Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion Die JinkoSolar Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 18,14EUR auf Tradegate (25. September 2024, 11:43 Uhr) gehandelt.