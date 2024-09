Chinas Notenbank stützt die Wirtschaft

China ist fest entschlossen das angestrebte Wachstumsziel von 5% zu erreichen. Um der Wirtschaft und dem Aktienmarkt unter die Arme zu greifen, leitete die People`s Bank of China (PBoC) in dieser Woche Unterstützungsmaßnahmen ein, die es in dieser Form seit rund zehn Jahren nicht mehr gab.

China stützt die Märkte

Die chinesische Zentralbank hat angekündigt, den Mindestreservesatz für Banken um 50 Basispunkte zu senken. Zudem soll der siebentägige Reverse-Repo-Satz von 1,7% auf 1,5% nach unten geschleust werden. Zentralbank-Chef Pan Gongsheng stellte außerdem ein Paket zur Stützung des angeschlagenen Immobiliensektors vor. Das umfasst unter anderem die Senkung der Kreditkosten von Hypotheken in Höhe von bis zu 5,3 Billionen US-Dollar sowie die Lockerung der Regeln für den Erwerb von Zweitwohnungen.

Für den Aktienmarkt sollen mindestens 800 Mrd. Yuan (113 Mrd. USD) an Liquidität bereitgestellt werden. Außerdem prüfen die Behörden einen Aktienstabilisierungsfonds.

Die Börsen in Shanghai (+4%) und Hongkong(+4%) reagierten mit einem Freudensprung auf die Pläne der chinesischen Notenbank. Wir stellen Ihnen aussichtsreiche China-Aktien vor.

