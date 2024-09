Kostenfresser eliminieren - an diesen Stellen können Unternehmen sinnvoll Kosten senken (FOTO)

Hannover (ots) - Steigende Betriebskosten setzen vielen Unternehmen stark zu.

Insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ist es für viele

Geschäftsleiter eine Herausforderung, Einsparpotenziale zu finden. Hohe

Fixkosten, ineffiziente Abläufe und unnötige Ausgaben treiben die Kosten in die

Höhe und gefährden die Rentabilität.



Es gibt allerdings immer Bereiche, in denen man durch gezielte Maßnahmen Kosten

senken kann, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Der Schlüssel liegt in der

systematischen Identifikation und Optimierung dieser Kostenfresser. In diesem

Beitrag wird erläutert, in welchen Bereichen Unternehmen sinnvoll Kosten senken

können und wie sie dabei vorgehen sollten.









Damit Kosten im eigenen Unternehmen effizient reduziert werden können, muss

zunächst klar sein, wo diese in welchem Ausmaß entstehen. Das bedeutet, dass

sich die Verantwortlichen eines Unternehmens einen Überblick darüber verschaffen

müssen, wie hoch unter anderem die Personal-, Marketing- und Fixkosten sind.

Auch prozentuale Anteile der einzelnen Posten, Verrechnungssätze oder

auslaufende Verträge müssen stets im Blickpunkt liegen.



Damit die Kosten entsprechend analysiert werden können, braucht es verschiedene

Kennzahlen. Die Customer Acquisition Cost drückt beispielsweise aus, wie viel

Geld ein Unternehmen investiert, um Neukunden zu gewinnen. Der Customer Lifetime

Value hingegen ist der Wert, den ein einzelner Kunde für eine Firma hat. Für

aussagekräftige Analysen müssen solche Kennzahlen mit geeigneten Tools

kontinuierlich ermittelt werden.



Hinzu kommen regelmäßig stattfindende Meetings, in denen die ermittelten

Kennzahlen auf den Prüfstand gestellt werden. Etwa einmal pro Quartal sollten

die Zahlen von allen Entscheidungsträgern gemeinsam begutachtet werden, um

rechtzeitig unerwünschte Entwicklungen oder Einsparpotenzial zu erkennen.



Strategische Kosteneinsparungen statt vorschnellem Aktionismus



Einsparungen dürfen dabei allerdings nicht willkürlich vorgenommen werden.

Andernfalls laufen Unternehmen Gefahr, gerade der Abteilung finanzielle Mittel

zu streichen, die maßgeblich für hohe Umsätze der Firma sorgt. So führen

Entlassungen von Mitarbeitern zwar im ersten Moment zu geringeren

Betriebskosten, allerdings wird auch die Kundenbetreuung nachlassen. Die daraus

resultierende Unzufriedenheit der Kunden kann anschließend dazu führen, dass

diese abspringen - mit der Einsparung ginge dann gleichzeitig ein Umsatzeinbruch

einher.



Stattdessen sollten Unternehmen die Einsparungen auf mehrere Bereiche verteilen. Seite 2 ► Seite 1 von 2



