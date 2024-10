Oliver Schwager wird zum 1. Oktober 2024 neuer Vorstand Operations bei PAUL Tech (FOTO)

Mannheim (ots) - Die PAUL Tech AG, ein führendes Green-Tech Unternehmen für

intelligente Lösungen im Bereich der Gebäudetechnik und -automation, ernennt

Oliver Schwager zum neuen Vorstand Operations. Schwager verstärkt das bestehende

Vorstandsteam um Sascha Müller (Vorstandsvorsitzender) und Thomas Eusterholz

(Vorstand Technik).



Mit über 15 Jahren Erfahrung in der digitalen Transformation bringt Oliver

Schwager umfangreiche Expertise sowohl in der Informationstechnologie als auch

in operativen Geschäftsprozessen in den Bereichen Einkauf, Produktion und

Service-Erbringung mit. In seiner Rolle als Managing Director bei BCG Platinion,

einer Tochtergesellschaft der Boston Consulting Group, leitete er globale

Transformationsprojekte, die sowohl IT-Architektur als auch

geschäftsstrategische Initiativen umfassten, und trug maßgeblich zur

Effizienzsteigerung, Kostenreduktion und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit

der Kundenunternehmen bei."







Tech spielt dabei eine Schlüsselrolle. Mein Ziel ist es, unsere Prozesse so zu

skalieren, dass wir weiterhin marktführende Lösungen bieten und unsere Kunden

auf dem Weg zur Klimaneutralität und Wirtschaftlichkeit effektiv unterstützen",

so Schwager.



Sascha Müller, Vorstandsvorsitzender der PAUL Tech AG, betont: "Wir freuen uns

sehr, Oliver Schwager als neuen Vorstand Operations bei PAUL Tech begrüßen zu

dürfen. Mit seiner umfassenden Expertise in IT und digitaler Transformation

bringt er genau das Wissen und den Pioniergeist mit, die wir brauchen, um unser

Wachstum nachhaltig voranzutreiben. Gemeinsam werden wir die Zukunft von PAUL

gestalten und innovative Lösungen entwickeln, die die Immobilienwirtschaft

nachhaltig verändern."



