Revolutionäre Myelom-Therapie: Heidelberg Pharma begeistert mit HDP-101-Daten!

Heidelberg Pharma AG hat auf der Jahrestagung der International Myeloma Society (IMS) 2024 in Rio de Janeiro vielversprechende klinische Daten zu ihrem führenden Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) HDP-101 präsentiert. Diese Daten stammen aus einer laufenden Phase I/IIa-Studie, die sich auf die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom konzentriert, einer Form von Knochenmarkkrebs mit hohem medizinischem Bedarf. Besonders hervorzuheben ist die vollständige Remission bei einem Patienten, der zuvor mehrfach behandelt wurde. Dieser Patient zeigte bereits im zweiten Zyklus der Behandlung eine objektive Verbesserung, die sich nach dem elften Zyklus in einer vollständigen Remission manifestierte.

Zusätzlich zu diesem bemerkenswerten Ergebnis zeigten auch andere Patienten in der Studie vielversprechende biologische Aktivität und objektive Verbesserungen, was das Potenzial von HDP-101 als effektive Behandlungsoption für diese anspruchsvolle Erkrankung unterstreicht. Heidelberg Pharma plant, die klinischen Daten in einem bevorstehenden Forschungs- und Entwicklungs-Webinar am 15. Oktober 2024 zu vertiefen, an dem auch führende Experten im Bereich Myelom teilnehmen werden.