UBS stuft Rolls-Royce auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rolls-Royce mit einem Kursziel von 640 Pence auf "Buy" belassen. Die am 7. November anstehenden Aussagen des Triebwerksbauers zum dritten Quartal dürften siech eher nicht als Kurstreiber für die Aktie erweisen, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2024 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2024 / 18:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 6,30EUR auf Tradegate (08. Oktober 2024, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ian Douglas-Pennant

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,4

Kursziel alt: 6,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m