XORTX startet Programm für Präzisionsmedizin

CALGARY, ALBERTA – 9. Oktober 2024 / IRW-Press / – XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen, das mit spätklinischen Studien befasst ist und sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen spezialisiert hat, gibt die Einleitung eines präzisionsmedizinischen Programms bekannt. Am 29. August 2024 teilte XORTX mit, dass im Rahmen eines unabhängigen und Peer-geprüften Forschungsberichts der Einfluss genetischer Faktoren auf die Überexpression des Enzyms Xanthinoxidase („XO“) und deren Rolle bei verschiedenen Krankheiten, einschließlich Nierenerkrankungen, aufgezeigt wurde. Diese bahnbrechenden Erkenntnisse eröffnen die Möglichkeit, die Programme und den Ansatz des Unternehmens zu erweitern, indem die auf Nierenerkrankungen und andere Krankheiten wie Sepsis fokussierte Gendiagnostik mit Xanthinoxidase-Inhibitoren zur Hemmung von XO kombiniert wird, um ganz gezielt die bedürftigsten Personen zu erreichen.

Die jüngsten zukunftsweisenden Entdeckungen bieten XORTX die Möglichkeit, Diagnostika zu entwickeln, die eine Erkennung spezifischer genetischer Faktoren ermöglichen. Diese Diagnostiktools werden XORTX zusammen mit seiner Expertise in der Entwicklung einzigartiger Formulierungen von harnsäuresenkenden Substanzen und XO-Inhibitoren in die Lage versetzen, Behandlungsmethoden bedarfsgerecht an Subpopulationen von Personen anzupassen, die eine gemeinsame Anfälligkeit oder ein ähnliches Ansprechen auf ein bestimmtes Medikament aufweisen.

Dr. Allen Davidoff, PhD., Chief Executive Officer von XORTX, meint dazu: „Der Einsatz von Instrumenten der Gendiagnostik und die jüngsten richtungsweisenden Entdeckungen im Bereich der autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankung („ADPKD“), der diabetischen Niere und der nicht-diabetischen Nierenerkrankung eröffnen eine einzigartige Chance, die XORTX in idealer Weise zu nutzen weiß. Die neue Möglichkeit, ganz spezifisch eine Reihe von genetischen Faktoren zu ermitteln und dann auf die XO abzuzielen, birgt ein enormes therapeutisches Potenzial für die Behandlung der mit diesen Allelen verbundenen Folgeerkrankungen. Das Unternehmen wird bereits im Rahmen der geplanten klinischen Zulassungsstudie an ADPKD-Patienten mit der Evaluierung von Einzelpersonen beginnen. Dadurch eröffnet sich für XORTX die Möglichkeit, ein besseres Verständnis für die Rolle, die diese genetischen Faktoren bei der fortschreitenden Nierenerkrankung spielen, zu entwickeln.“

Seite 2 ► Seite 1 von 4