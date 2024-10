Aixtron-Aktien: Deutsche Bank stuft auf 'Hold' – Kursziel drastisch gesenkt!

Deutsche Bank Research hat die Aktien von Aixtron von "Buy" auf "Hold" herabgestuft und das Kursziel drastisch von 30 auf 18 Euro gesenkt. Analyst Michael Kuhn begründet diese Entscheidung mit der Erwartung eines Übergangsjahres für das Unternehmen, insbesondere im Bereich der Leistungshalbleiter, wo die Aussichten für Siliziumkarbid (SiC) als trüb gelten. In seiner Analyse reduzierte Kuhn zudem die Schätzung für das operative Ergebnis (EBIT) für 2025 um 26 Prozent, was nun 14 Prozent unter dem Marktkonsens liegt.

Der Aktienkurs von Aixtron ist seit Ende 2023 gesunken, was auf die schwachen Geschäftsaussichten zurückzuführen ist. Aixtron selbst hatte bereits im Juli seine Prognosen nach unten korrigiert, was die Marktteilnehmer als Vorwegnahme der aktuellen Entwicklungen interpretieren. Für das Jahr 2024 erwartet Kuhn, dass Aixtron kaum Wachstum verzeichnen wird, da die Umsatzziele kurzfristige Aufträge zwischen 20 und 40 Millionen Euro beinhalten, die aufgrund eines Nachfragemangels in den Endmärkten, insbesondere bei Elektrofahrzeugen, möglicherweise nur am unteren Ende dieser Spanne erreicht werden können.