Optimismus von About You schiebt Zalando mit an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein angehobener Ausblick von About You hat am Donnerstag die Anleger in Papiere von Online-Modehändlern gelockt. Der Kurs von About You fand zunächst keine klare Richtung und unterlag stärkeren Schwankungen, zuletzt legte er um 2,3 Prozent auf 3,345 Euro zu. Seit dem Rekordtief vor vier Wochen bei 2,68 Euro hatten sich die Anteile bereits merklich erholt. Zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen sollten daher nicht überraschen, hieß es aus dem Handel mit Blick auf die Schwankungen.

Für die Aktionäre, die in About You schon lange investiert sind, sind die jüngsten Gewinne aber nur ein kleiner Trost: 2021 hatte der Ausgabepreis beim Börsengang während der Corona-Pandemie noch 23 Euro betragen. Zu Zeiten der Lockdowns waren Online-Händler damals besonders gefragt, aus dieser Zeit stammt auch der Rekord des Konkurrenten Zalando . 2022 war es dann aber für die Aktien von About You deutlich bergab gegangen.