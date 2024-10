Agentforce von Salesforce: Individuelle KI-Lösungen für mehr Profitabilität

Nach dem KI-Chip und den KI-Rechenzentren kommen nun langsam KI-Lösungen auf den Markt. Adobe war einer der Ersten mit seiner KI FireFly für die Bilderstellung. Nun folgt Salesforce mit einer kundenindividuellen KI, die auf Unternehmensdaten aufsetzt.

Ich habe Salesforce schon seit einiger Zeit im Auge und werfe nun einen genaueren Blick darauf.

Agentforce: Die neue kundenindividuelle KI von Salesforce

Mitte September wurde auf der jährlichen Salesforce-Konference Dreamforce die neue Salesforce-KI namens Agentforce vorgestellt. Ein KI-Agent, der mehrere KIs nutzt. Die verschiedenen KIs, wie bspw. ein LLM oder auch ein Bild-Modell, werden zusätzlich mit unternehmenseigenen Daten trainiert. Individuell für jeden Kunden von Salesforce wird Agentforce auf dessen Unternehmensdaten eingestellt.



Damit wird Kunden ermöglicht, eigene KIs zu entwickeln, die speziell für das eigene Unternehmen Lösungen erarbeiten. Dies ist insbesondere für Hotlines wertvoll.

Halluzinationen ausgeschlossen: Salesforce koppelt KI-Lösungen für fehlerfreie Ausgaben

Bei der Ausgabe der KI-Ergebnisse verspricht Salesforce zudem einen mehrstufigen Prüfprozess, mit dem Halluzinationen ausgeschlossen werden sollen. Wer mit ChatGPT arbeitet, wird wissen, dass dieser manchmal Unsinn antwortet. Dinge, die er sich ausgedacht zu haben scheint. Das ist zwar selten der Fall, darf aber im Umgang mit Kunden nicht passieren.



Salesforce nutzt also mehrere KI-Lösungen, die miteinander gekoppelt werden und sich gegenseitig kontrollieren. Ich finde diesen Ansatz interessant und werde ihn mir mal näher anschauen.

Gewinnsprung erwartet: Agentforce könnte Salesforce profitabler machen

Das EV/EBITDA 2024e von 18 ist für das Umsatzwachstum von 9% angemessen. Doch mit Agentforce wird sich die Profitabilität sprunghaft verbessern, für das laufende Jahr wird ein Gewinnsprung um 92% erwartet.

Während FireFly bei Adobe sicher eine gute Lösung für alle Kunden ist, wird Salesforce individuelle Lösungen für jeden Kunden anbieten. Ich denke, das könnte Kunden begeistern und den Umsatz von Salesforce zusätzlich steigern. Sprich: Die Erwartungen der Analysten, die das aktuelle Bewertungsniveau rechtfertigen, könnten sich als zu niedrig herausstellen.

Salesforce-Analyse in Arbeit: Detaillierte Analyse und Empfehlung folgen

Also: Ich habe mir einen Favoriten der KI-Revolution herausgesucht, der etwas weiter oben in der Anwendungskette steht. In den kommenden Tagen werde ich mir die Aktie eingehend anschauen und dann nächste Woche ggfls. eine Empfehlung aussprechen, wenn sich die Sache so darstellt, wie ich es derzeit auf den ersten Blick erwarte.



Grund zur Eile gibt es nicht, die Aktie ist in den vergangenen Tagen nach der Dreamforce bereits kräftig angestiegen. Ich würde also auf eine Konsolidierung warten.