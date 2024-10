Nagarro - Aktie im Rampenlicht - 15.10.2024

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nagarro in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,52 % bestehen.

Mit einer Performance von -10,34 % musste die Nagarro Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

Die Aktien von Nagarro sind am Dienstag nach einer Umsatzwarnung gegen den Trend am Markt abgesackt. Sie büßte am Ende des SDax zuletzt 7,7 Prozent auf 85,50 Euro ein und fanden damit Halt knapp über der 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend …

Der Dax hat am Dienstag seinen Rekordlauf fortgesetzt. Die Marke von 20.000 Punkten rückt näher. Die Hoffnung, dass eine Rezession in den USA ausbleibt, aber die US-Notenbank Fed trotzdem die Zinsen weiter senken wird, sei ein wichtiger Motor für …

Der IT-Dienstleister Nagarro wird im laufenden Jahr weniger stark wachsen als bisher angenommen. Angesichts der Entwicklungen von Januar bis September passte der Vorstand seine Prognose an, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag …