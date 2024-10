Airbus plant 2.500 Stellenabbau: Herausforderungen in Raumfahrt und Rüstung

Airbus steht vor erheblichen Herausforderungen in seiner Rüstungs- und Raumfahrtsparte und plant, bis zu 2.500 Stellen abzubauen. Dieser Schritt ist Teil einer umfassenden Restrukturierung, die bis Mitte 2026 abgeschlossen sein soll. Der Konzern beschäftigt in dieser Sparte in Deutschland und anderen europäischen Ländern etwa 35.000 Mitarbeiter. Die Entscheidung folgt auf massive Verluste im Satellitengeschäft, wo im ersten Halbjahr 2023 Abschreibungen in Höhe von 989 Millionen Euro verzeichnet wurden. Diese finanziellen Schwierigkeiten haben die Zwischenbilanz des Unternehmens stark belastet.

Airbus-Chef Guillaume Faury betonte, dass das Unternehmen die Ursachen der Probleme im Raumfahrtbereich angehen müsse. Der Markt für Telekommunikations- und Navigationssatelliten sieht sich einem intensiven Wettbewerb und technologischen Veränderungen gegenüber. Besonders die Konkurrenz durch SpaceX, das mittlerweile der größte Satellitenbetreiber weltweit ist, setzt Airbus unter Druck. Der Markt für traditionelle geostationäre Satelliten hat sich in den letzten Jahren halbiert, was die Situation weiter verschärft.