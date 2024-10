Irland ist Gastgeber der 28. TCI Global Conference

Chihuahua, Mexiko (ots/PRNewswire) - Die 27. TCI Network Global Conference, die

in Chihuahua, Nordmexiko, stattfand, wurde erfolgreich abgeschlossen und die

Ausrichtung des globalen Clustertreffens im Jahr 2025 wird in Irland

stattfinden.



Während der Übergabezeremonie an Irland brachte John Hobbs von der Munster

Technological University, Irland, seine Begeisterung für die bevorstehende

globale Clusterkonferenz zum Ausdruck und verwies auf die Gruppen von

Unternehmen, die gemeinsame Ziele und Ressourcen verfolgen.





"Wir freuen uns sehr darauf, die nächste Konferenz in Irland auszurichten.Cluster haben sich als Schlüsselinstrument für die Umgestaltung unsererVolkswirtschaften erwiesen, und wir hoffen, dass wir 2025 die Allianzen, die wirhier in Chihuahua aufgebaut haben, weiter stärken können", sagte Hobbs, der auchMitglied von TCI Network ist.Hobbs betonte, dass die Veranstaltung in Chihuahua ein Vorzeigebeispiel für dieOrganisation von Clustern zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung inverschiedenen Branchen und eine Plattform für den Austausch bewährter Verfahrenwar."Was wir in Chihuahua gesehen haben, ist ein klares Beispiel dafür, wie Clustereinen Wandel herbeiführen können. Diese Konferenz war eine außergewöhnlichePlattform für den Austausch bewährter Praktiken, und wir freuen uns auf dieFortsetzung des Dialogs", sagte er.Die scheidende Präsidentin von TCI Network, Merete Daniel Nielsen, betonte auchdie Entwicklungsmöglichkeiten und die Diskussion kritischer Zukunftsthemen wieglobale Zusammenarbeit, künstliche Intelligenz und die Verlagerung vonLieferketten (Nearshoring), um nur einige zu nennen.Sie lobte auch den nordmexikanischen Bundesstaat Chihuahua für seineOrganisation und die erzielten Synergien zwischen dem privaten und demöffentlichen Sektor."Ich weiß nicht, wo ich anfangen oder aufhören soll, denn sie waren wirklich einstarkes Beispiel dafür, was Cluster erreichen können. Ohne die Zusammenarbeitvon Institutionen und Clustermanagern wäre das Niveau und die Qualität dessen,was wir hier gesehen haben, nicht möglich gewesen. Chihuahua ist einBest-Practice-Fall, auf den wir alle stolz sein können", sagte sie.Nielsen blickte auf ihre Erfahrungen als Leiterin von TCI Network zurück undstellte fest, dass ihr Ausscheiden als Präsidentin das Potenzial dieserInitiativen für die wirtschaftliche und industrielle Entwicklung unterstreicht."Dies ist meine letzte Übergabe. Sechs Jahre lang war ich Präsidentin von TCINetwork. Ich werde diesen Ort in meinem Herzen tragen, denn er ist für mich einZeugnis für die Kraft von Clustern und den Wandel, den sie darstellen", sagtesie."Zum ersten Mal in der TZI haben wir jetzt zwei Länder, die bei der Organisationder nächsten Konferenz zusammenarbeiten. Wir freuen uns sehr darauf, alle inIrland willkommen zu heißen", betonte sie schließlich.