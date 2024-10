86,2 % der importierten Nudeln im Jahr 2023 kamen aus Italien

WIESBADEN (ots) - Die Importe von Nudeln sind im vergangenen Jahr auf einen

neuen Höchststand gestiegen, der Großteil davon stammt aus Italien. Rund 440 300

Tonnen Nudeln im Wert von gut 641,9 Millionen Euro importierte Deutschland im

Jahr 2023 aus dem Ausland. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum

Weltnudeltag am 25. Oktober mitteilt, kamen rund 379 400 Tonnen oder 86,2 % der

importierten Teigwaren aus Italien. Mit großem Abstand folgten Österreich mit 19

900 Tonnen oder 4,5 %aller Nudelimporte sowie Griechenland mit gut 7 900 Tonnen

oder 1,8 %.



Im Jahr 2023 wurden insgesamt 21,0 % mehr Nudeln importiert als zehn Jahre zuvor

(2013: 364 000 Tonnen), gegenüber dem Vorjahr 2022 waren es 5,3 % mehr (418 300

Tonnen). Dabei lagen die Importe stets deutlich über den Exporten. 2023

exportierte Deutschland 95 900 Tonnen Nudeln im Wert von 162,0 Millionen Euro.

Binnen zehn Jahren hat sich die ausgeführte Menge mehr als verdoppelt (+122,5

%), gegenüber dem Vorjahr 2022 wurden 46,3 % mehr Teigwaren exportiert. Die

wichtigsten Abnehmer von Nudeln aus Deutschland waren Frankreich mit 27,0 %, das

Vereinigte Königreich mit 14,8 % und Polen mit 8,8 % der Exporte im Jahr 2023.





2023 in Deutschland erstmals mehr Nudeln ohne Eier produziert als mit EiernZudem werden deutlich mehr Nudeln nach Deutschland importiert, als hierzulandeproduziert werden. Im vergangenen Jahr wurden gut 291 500 Tonnen Nudeln undähnliche Teigwaren in Deutschland hergestellt. Das waren 6,5 % mehr als zehnJahre zuvor (2013: 273 800 Tonnen). Der Anstieg der heimischen Produktion istdabei vor allem auf den Trend zu veganen Produkten zurückzuführen: So wurden2023 hierzulande erstmals mehr Nudeln ohne Eier (147 600 Tonnen) produziert alssolche, die Eier enthalten (143 900 Tonnen). Während sich die Produktioneifreier Nudeln binnen zehn Jahren mehr als verdoppelte (+105,6 %), ging dieProduktion von Eier enthaltenden Nudeln um gut ein Viertel zurück (-28,8 %).Methodische Hinweise:Gegenstand der Außenhandelsstatistik ist der grenzüberschreitende WarenverkehrDeutschlands mit dem Ausland. Die Angaben zu Importen und Exporten von Nudelnbeziehen sich auf folgende Warennummern:WA19021100 Teigwaren, ungekocht, ungefüllt, Eier enthaltendWA19021910 Teigwaren, ungekocht, ungefüllt, ohne WeichweizenWA19021990 Teigwaren, ungekocht, ungefüllt, mit WeichweizenDer Berichtskreis der Produktionsstatistik umfasst Betriebe von Unternehmen desProduzierenden Gewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten. Dargestellt werden nachdem Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken "Makkaroni, Nudeln und ähnlicheTeigwaren, weder gekocht oder gefüllt noch in anderer Weise zubereitet" unterder Meldenummer GP19-107311300 "Eier enthaltend" sowie unter GP19-107311500"keine Eier enthaltend". Weiterführende Informationen finden sich imQualitätsbericht Produktionserhebungen.Weitere Informationen:Weitere Daten zum Außenhandel mit Nudeln und Teigwaren sind in den Tabellen51000-0005 und 51000-0006 der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.Detaillierte Daten zur Produktion von Nudeln und ähnlichen Teigwaren können überdie Tabellen 42131-0002 und 42131-0004 in der Datenbank GENESIS-Online abgerufenwerden.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen undVerlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Wichtiger Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:Ab dem 5. November 2024 wird die neue Nutzeroberfläche unserer Datenbank alsHauptversion verfügbar sein und verlässt damit das Beta-Stadium. Die neueOberfläche bietet schnellere Datenabrufe sowie intuitive Recherche- undAnpassungsmöglichkeiten von Tabellen. Zudem ändern sich auch die Struktur desmaschinenlesbaren Flatfile-CSV-Formats und das Datenausgabeformat beiTabellen-Downloads. Detaillierte Informationen dazu sowie weitere wichtigeHinweise zum Release bietet die Infoseite zum neuen GENESIS-Online(https://www-genesis.destatis.de/datenbank/beta/announcement).Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 611 / 75 34 44,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5892063OTS: Statistisches Bundesamt