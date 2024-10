Sascha Luike von LL Consulting unterstützt Vergabestellen bei der Suche nach dem passenden Sicherheitsdienst (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Ahlen (ots) - Wenn der Sicherheitsdienst seine Aufgaben schlecht erfüllt, wirddas für den Auftraggeber zum Problem - die Schwierigkeiten lassen sichallerdings oft auf eine unsachgemäße Ausschreibung zurückführen. Um denVergabestellen die Auswahl eines passenden Sicherheitsdienstleisters zuerleichtern, bietet Sascha Luike seine professionelle Unterstützung bei derErstellung und Durchführung von Ausschreibungen im Bereich vonSicherheitsdienstleistungen an. Hier erfahren Sie, weshalb es wichtig ist, dieLeistungskriterien exakt zu benennen und warum ein Fachmann mit Praxiserfahrungdabei am besten helfen kann.Bahnhöfe, Flughäfen, Schwimmbäder, Schulen, Einkaufszentren, Produktionsstätten,Konzerte oder Sportevents - private Sicherheitsunternehmen sorgen überall fürden Schutz von Personen und Sachwerten, übernehmen Einlasskontrollen und sind imFall eines Alarms umgehend zur Stelle. Häufig kommt es aber zwischen denAuftraggebern und den Sicherheitsunternehmen zu Missverständnissen über dieAnforderungen an die zu erbringende Leistung und das führt letztlich auf beidenSeiten zu einem höheren Aufwand und anhaltender Unzufriedenheit. Lassen sichsolche Probleme nicht ganz einfach im Vorfeld ausräumen? "Die Ausschreibung vonSicherheitsdienstleistungen ist in Deutschland viel komplexer, als es auf denersten Blick erscheinen mag", sagt Sascha Luike, Sicherheitsexperte und Inhabervon LL Consulting. "Die spezifischen Normen für Wach- und Sicherheitsdienstesind zwar sehr konkret, aber für Laien auch schwer verständlich. Deshalb bleibendie Leistungsbeschreibungen eher vage und es bewerben sich auch Unternehmen, dienicht genau wissen, ob sie die Anforderungen erfüllen. Der Auftraggeber kann dasallerdings noch weniger einschätzen und entscheidet sich daher für dengünstigsten Preis. Damit ist natürlich niemandem geholfen und am Ende leidetauch noch die Sicherheit.""Präzise Leistungsbeschreibungen und klare Qualitätsanforderungen sind aberdurchaus möglich, wenn die Ausschreibung durch einen Fachmann begleitet wird.Dieser kann die Einhaltung des Leistungskatalogs zudem regelmäßig überprüfen",fügt Sascha Luike hinzu. Der Sicherheitsexperte ist mit LL Consulting alsBerater für Sicherheitsdienste und Vergabestellen tätig. Gemeinsam mit einempraxiserfahrenen Team unterstützt er die Sicherheitsdienste bei der Einhaltunggesetzlicher Vorschriften und der Zertifizierung, während er den Vergabestellenbei der Erstellung von Ausschreibungen für Sicherheitsdienstleistungen unter dieArme greift. Die Vergabestellen profitieren von der langjährigenBranchenerfahrung des Teams von LL Consulting, die sicherstellt, dass die