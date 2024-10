BluSky Carbon unterzeichnet Dienstleistungsrahmenvereinbarung mit Scotia BioChar

OLD SAYBROOK, CT/VANCOUVER, BC / 25. Oktober 2024 / IRW-Press / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN A401NM) („BluSky“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien für die Kohlendioxid-Abscheidung, freut sich bekannt zu geben, dass es mit Scotia BioChar Inc. („Scotia“) eine Rahmenvereinbarung über Dienstleistungen („Vereinbarung“) abgeschlossen hat, welchem zufolge Scotia von Zeit zu Zeit Leistungsbeschreibungen („SOW“, Statement of Work) für die Bereitstellung von Produktionsausrüstung und/oder professionellen Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Produktion von Biokohle ausgeben kann.

Scotia BioChar hat seinen Hauptsitz in Bedford, Nova Scotia, Kanada, und will ein Produzent hochwertiger Biokohle aus Holzabfällen in Zentral-Nova Scotia werden. Es stehen mehrere regionale Biomassequellen zur Verfügung, darunter die rund 20 Millionen Tonnen Bäume, die während des Hurrikans Fiona (2022) umgestürzt sind.

Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von einem (1) Jahr, in dem Scotia die Möglichkeit hat, SOW auszustellen, wobei jede SOW die Art der von Scotia vom Unternehmen angeforderten Arbeit/Dienstleistung und die voraussichtliche Vergütung dafür angibt. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung ist Scotia verpflichtet, ausschließlich mit dem Unternehmen in Bezug auf die Bereitstellung von Ausrüstung und Dienstleistungen, wie in der Vereinbarung vorgesehen, zu verhandeln, und das Unternehmen hat die Möglichkeit, bestimmte Leistungsbeschreibungen anzunehmen oder zu abzulehnen.

Durch den Einsatz der Pyrolysetechnologie und der von BluSky im Rahmen der Vereinbarung zu erbringenden Dienstleistungen beabsichtigt Scotia, Biokohle für Anwendungen wie Rekultivierung ehemaliger Minen, Sanierung chemisch kontaminierter Standorte, landwirtschaftliche Nutzpflanzen und Nutztiere, Asphalt und Beton sowie Abwasser- und Wasseraufbereitung zu erzeugen.

Scotia wird von Liz MacKenzie (Mitbegründerin und President) geleitet, die Projekte vom Konzept bis hin zu umfassenden Geschäfts- und Finanzmodellen erfolgreich ausgebaut hat. Darüber hinaus hat Frau MacKenzie Finanzmittel sowohl aus staatlichen als auch aus privaten Quellen sichern können. Bisher hat sie bis zu 3,6 Millionen $ an Kapitalfinanzierung für die verschiedenen Projekte von Scotia eingeworben. Sie war VP Business Development für Grand River Ironsands, Inc. und Vorstandsmitglied der Halifax Regional Municipality.