Die inzwischen 98,24%ige US-Tochter FFPP übertrifft bei Umsatz- und Ergebniswachstum die selbstgesteckten Ziele.

Berlin (IRW-Press/28.10.2024) - Berlin, den 28.10.2024 – Die Fast Finance Pay Corp. (OTC Nasdaq:FFPP) hat heute ihre Finanzergebnisse für das am 30. September 2024 endende dritte Quartal bekannt gegeben.

* Die Einnahmen für die drei Monate bis zum 30. September 2024 betrugen 4,1 Millionen USD, ein Anstieg von 254 % im Vergleich zu 1,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum 2023.

* Der Bruttogewinn betrug 2,3 Millionen USD, verglichen mit 282 Tausend USD im gleichen Zeitraum 2023.

* Der Nettogewinn betrug 470 Tausend USD, verglichen mit 84 Tausend USD im gleichen Zeitraum 2023.

Das Betriebsergebnis für die neun Monate bis zum 30. September 2024:

* Die Einnahmen für die neun Monate bis zum 30. September 2024 betrugen 8 Millionen USD, ein Anstieg von 191 % im Vergleich zu 2,7 Millionen USD im gleichen Zeitraum 2023.

* Der Bruttogewinn betrug 3,2 Millionen USD, verglichen mit 1,3 Millionen USD im gleichen Zeitraum 2023.

* Der Nettogewinn betrug 600 Tausend USD, im Vergleich zu 253 Tausend USD im gleichen Zeitraum 2023.

Ole Jensen, CEO, Präsident und Vorsitzender von Fast Finance Pay Corp., erklärt: "Unser anhaltendes Wachstum ist das Ergebnis der Investitionen, die wir in unsere Netzwerke, Informationstechnologie, Vertriebs- und Marketingbemühungen getätigt haben, und vor allem der Menschen, die wir bei Fast Finance haben. Wir sehen weiterhin Möglichkeiten, organisch zu wachsen und rentabel zu bleiben sowie einen positiven Cashflow zu erzielen."

"Das dritte Quartal war eine sehr besondere Zeit für das Unternehmen. Ich wurde zum Präsidenten und CEO ernannt, wir haben eine Investmentbank beauftragt, um uns beim Uplisting an einer US-Börse zu unterstützen, weiterhin arbeiten wir mit unseren Anwälten und Beratern zusammen, um unsere Kapitalstruktur zu verbessern. Ich glaube, dass all diese Schritte unseren Status als börsennotiertes Unternehmen und unsere Position innerhalb der Investmentgemeinschaft verbessern werden. Unser Ziel ist, an der NASDAQ oder NYSE gelistet zu werden, um unser Handelsvolumen und unsere Liquidität zu erhöhen, damit wir langfristige Privat- und institutionelle Investoren anziehen", schloss Herr Jensen.

