McDonald's unter Druck: Umsatzrückgang und Gesundheitskrise belasten Aktie!

Im dritten Quartal 2023 sieht sich der Fastfood-Riese McDonald's mit einem Rückgang der Erlöse konfrontiert, der auf die angespannten Budgets seiner Kunden weltweit zurückzuführen ist. Der Umsatz sank auf vergleichbarer Basis um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Während der Gesamtumsatz des Unternehmens um drei Prozent auf knapp 6,9 Milliarden US-Dollar anstieg, verringerte sich das operative Ergebnis um ein Prozent auf etwa 3,2 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn fiel von 2,32 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 2,26 Milliarden Dollar. Dies führte zu einem Rückgang des Aktienkurses um 1,7 Prozent im vorbörslichen Handel.

Die Probleme von McDonald's sind nicht nur finanzieller Natur. Ein Kolibakterien-Ausbruch in den USA, der mit dem Verzehr eines bestimmten Burgers in Verbindung gebracht wird, hat ebenfalls für negative Schlagzeilen gesorgt. Mindestens 90 Krankheitsfälle in 13 Bundesstaaten wurden dokumentiert, darunter ein Todesfall. Die US-Gesundheitsbehörde CDC identifizierte frische Zwiebeln als mutmaßliche Ursache und empfahl, diese vorübergehend aus den betroffenen Produkten zu entfernen. McDonald's plant, den betroffenen Rindfleisch-Burger, den Quarter Pounder, ohne Zwiebeln wieder anzubieten, nachdem das Unternehmen versichert hat, dass alle kontaminierten Produkte aus der Lieferkette entfernt wurden.

Die Situation wird durch geopolitische Spannungen, insbesondere den Konflikt im Nahen Osten, sowie durch einen Rückgang der Verkaufszahlen in wichtigen Märkten wie China, Frankreich und Großbritannien verschärft. Lediglich auf dem Heimatmarkt USA konnte McDonald's ein minimales Umsatzplus verzeichnen.

Insgesamt steht McDonald's vor der Herausforderung, sowohl die Kundenbindung in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zu stärken als auch die gesundheitlichen Bedenken der Verbraucher zu adressieren. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, wie das Unternehmen auf diese Herausforderungen reagiert und ob es gelingt, das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen. Die Aktie bleibt unter Druck, und Analysten beobachten die Entwicklungen genau, um die zukünftige Performance des Unternehmens zu bewerten.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 291,5EUR auf NYSE (31. Oktober 2024, 01:04 Uhr) gehandelt.