Gastgewerbeumsatz im August 2024 um 1,3 % gegenüber Vormonat gesunken

WIESBADEN (ots) - Gastgewerbeumsatz, August 2024 (vorläufige Ergebnisse,

kalender- und saisonbereinigt)



-1,3 % real zum Vormonat



-0,9 % nominal zum Vormonat



-2,4 % real zum Vorjahresmonat





+1,0 % nominal zum VorjahresmonatDer Umsatz im Gastgewerbe ist im August 2024 gegenüber Juli 2024 kalender- undsaisonbereinigt real (preisbereinigt) um 1,3 % und nominal (nichtpreisbereinigt) um 0,9 % gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, verzeichnete das Gastgewerbe imVergleich zum Vorjahresmonat August 2023 einen Umsatzrückgang von real 2,4 %.Nominal ergab sich ein Plus von 1,0 %. Gegenüber dem August 2019, demVergleichsmonat vor der Corona-Pandemie, lag der Gastgewerbeumsatz real 12,6 %niedriger.Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im August 2024gegenüber Juli 2024 ein reales, kalender- und saisonbereinigtes Umsatzminus von1,9 %. Gegenüber August 2023 sank der Umsatz um 1,3 %. Damit lag er 2,6 % unterdem Vor-Corona-Niveau vom August 2019. In der Gastronomie sank der Umsatz imAugust 2024 real um 0,9 % gegenüber dem Vormonat und um 3,2 % gegenüber demVorjahresmonat. Im Vergleich zum August 2019 war er 16,7 % niedriger.Ab sofort wieder reguläre Berichterstattung im Gastgewerbe zu gewohnten TerminenMit der Veröffentlichung der kalender- und saisonbereinigten Ergebnisse für denGastgewerbeumsatz im August 2024 nimmt das Statistische Bundesamt wieder seinereguläre Konjunkturberichterstattung im Handel und Dienstleistungsbereich auf.Die monatliche Berichterstattung musste im Juni 2024 aufgrund von IT-Problemenbei einer umfangreichen Umstellung der Statistiken zur Erfüllung neuerDatenanforderungen der Europäischen Union ausgesetzt werden. Ab Ende August 2024wurden zunächst die unbereinigten Zeitreihen wieder in der DatenbankGENESIS-Online aktualisiert. Mit der aktuellen Pressemitteilung wird nun dieBerichterstattung im Gastgewerbe wieder zu den gewohnten Terminen und in vollemUmfang einschließlich kalender- und saisonbereinigter Ergebnisse aufgenommen.Methodische Hinweise:Die in den vergangenen Monaten erfolgte Umstellung der Datengewinnung bringtweitreichende methodische Verbesserungen in den Konjunkturstatistiken im Handelund Dienstleistungsbereich mit sich, die mit der bis Ende 2024 geplantenUmbasierung der Statistiken auf das neue Basisjahr 2021 wirksam werden. Sowurden bislang die Erhebungsmerkmale "Umsatz" und "tätige Personen" nach derDarstellungseinheit "rechtliche Einheit" erfasst. Das bedeutet, dass einerechtliche Einheit (Unternehmen) vollständig dem Wirtschaftszweig zugeordnet