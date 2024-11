Apothekenzahl sinkt immer schneller auf 17.187 (FOTO)

Berlin (ots) - Die Zahl der öffentlichen Apotheken ist auf ein neues Rekordtiefvon 17.187 gesunken. Zum Ende des dritten Quartals 2024 gab es damit 384Apotheken weniger als zu Jahresbeginn (17.571). Das entspricht einemprozentualen Rückgang von 2,2 Prozent. Im Vergleich zu den ersten neun Monatender Vorjahre hat sich die Geschwindigkeit des Rückgangs somit weiter erhöht -2022 gab es im selben Zeitraum 285 Apotheken weniger, 2023 dann 335Betriebsstätten weniger. In den ersten drei Quartalen 2024 gab es auch nur noch36 Neueröffnungen im Vergleich zu 46 (2022) und 48 (2023) in denVorjahreszeiträumen. Die 17.187 Apotheken teilen sich auf in 12.649 Einzel- oderHauptapotheken (minus 301) und 4.538 Filialapotheken (minus 83). Das ergibt eineaktuelle Erhebung der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände aufBasis der Meldungen der Landesapothekerkammern."Die Apothekenzahl geht immer schneller zurück. Das ist dramatisch, aber leidernicht überraschend. Die Politik muss den Apothekenrückgang dringend stoppen",sagt ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening: "Jede Apotheke, die schließenmuss, verschlechtert die Versorgung für tausende Patientinnen und Patienten,weil die Wege zur nächsten Apotheke dann länger werden. Die Politik weiß ganzgenau, dass das Apothekenwesen seit Jahren chronisch unterfinanziert ist. Dasseit elf Jahren stagnierende Apothekenhonorar muss deshalb sofort an diegesamtwirtschaftliche Entwicklung angepasst werden. Ein Jahr vor der nächstenBundestagswahl wird der Druck immer größer - die Strukturen derArzneimittelversorgung müssen stabilisiert und gestärkt werden. ZukunftsweisendeVorschläge der Apothekerschaft, die auch die stärkere Einbindung derPharmazeutinnen und Pharmazeuten in die Primärversorgung beinhalten, gibt eszuhauf. Was hingegen überhaupt nicht zum Ziel führt, ist eine Entkernung derApotheke, die laut den Plänen des Bundesgesundheitsministeriums ohneApothekerinnen und Apotheker funktionieren soll. Für die Patientinnen undPatienten muss die Versorgung durch vor Ort tätige Apotheker und Apothekerinnengesichert werden."Mehr Informationen auf http://www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-132, mailto:presse@abda.deChristian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, mailto:c.splett@abda.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7002/5900607OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände