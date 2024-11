Nexans: Neue Chance zum Einstieg beim KI-Profiteur?

Gegründet 2000 und mit Hauptsitz in Paris, ist Nexans weltweit tätig und verfolgt das Ziel, eine nachhaltigere Zukunft durch innovative und energieeffiziente Kabeltechnologien zu gestalten.

Gerade bei Rechenzentren punktet Nexans

Nexans spielt eine wichtige Rolle im Bereich der Rechenzentren, indem das Unternehmen spezialisierte Kabel- und Verbindungslösungen für die Anforderungen moderner Datencenter bereitstellt. Da Rechenzentren zunehmend leistungsfähiger und energieintensiver werden, bietet Nexans Infrastrukturprodukte an, die hohe Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Skalierbarkeit unterstützen.

Zu den wichtigsten Nexans-Produkten für Rechenzentren gehören:

Stromkabel und -lösungen : Nexans liefert Hochleistungsstromkabel, die den stetig steigenden Energiebedarf von Rechenzentren decken und durch hohe Effizienz und Sicherheit überzeugen.

: Nexans liefert Hochleistungsstromkabel, die den stetig steigenden Energiebedarf von Rechenzentren decken und durch hohe Effizienz und Sicherheit überzeugen. Kupfer- und Glasfaserverkabelung: Für die schnelle und stabile Datenübertragung in Rechenzentren bietet Nexans sowohl Kupferkabel (z. B. Kategorie 6A, 7A und 8 für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen) als auch Glasfaserkabel an, die eine extrem hohe Bandbreite und Übertragungsgeschwindigkeit ermöglichen.

Für die schnelle und stabile Datenübertragung in Rechenzentren bietet Nexans sowohl Kupferkabel (z. B. Kategorie 6A, 7A und 8 für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen) als auch Glasfaserkabel an, die eine extrem hohe Bandbreite und Übertragungsgeschwindigkeit ermöglichen. Intelligente Verkabelungssysteme: Mit dieser Lösung bietet Nexans ein System zur intelligenten Verwaltung der Netzwerkinfrastruktur an. LANsense verwendet Sensoren und KI-basierte Analysen, um die Verkabelung und die Netzwerkverbindungen in Echtzeit zu überwachen und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen, was Ausfälle reduziert und die Effizienz steigert.

Mit dieser Lösung bietet Nexans ein System zur intelligenten Verwaltung der Netzwerkinfrastruktur an. LANsense verwendet Sensoren und KI-basierte Analysen, um die Verkabelung und die Netzwerkverbindungen in Echtzeit zu überwachen und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen, was Ausfälle reduziert und die Effizienz steigert. Kabelmanagement und Kühlung: Nexans entwickelt spezialisierte Kabelmanagementsysteme, die nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Kühlung der Server und anderen Geräte unterstützen. Effiziente Kabelkanäle tragen zur Reduktion von Überhitzung bei, was den Energieverbrauch senkt.

Nexans entwickelt spezialisierte Kabelmanagementsysteme, die nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Kühlung der Server und anderen Geräte unterstützen. Effiziente Kabelkanäle tragen zur Reduktion von Überhitzung bei, was den Energieverbrauch senkt. Nachhaltigkeit: Nexans setzt auf Lösungen, die den Energieverbrauch optimieren, und bietet Kabelprodukte an, die zu einer nachhaltigen Infrastruktur beitragen. Dies ist besonders wichtig angesichts des steigenden Energiebedarfs in großen Rechenzentren weltweit.

Interessant für und durch KI

Nexans setzt zunehmend selbst auf Künstliche Intelligenz, um seine Prozesse effizienter zu gestalten und Innovationen im Kabel- und Energiebereich voranzutreiben. Durch den Einsatz von KI-Technologien optimiert das Unternehmen die Produktion und Überwachung seiner Kabelprodukte, beispielsweise durch vorausschauende Wartung und Fehlererkennung. KI hilft Nexans dabei, Daten aus Sensoren und Produktionssystemen zu analysieren, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Lebensdauer der Produkte zu verlängern.

In der Energieübertragung nutzt Nexans KI, um Stromnetze effizienter zu steuern und den Energiefluss zu optimieren, was für die Integration erneuerbarer Energien von großer Bedeutung ist. Auch in der Lieferkettenverwaltung und Logistik setzt das Unternehmen KI ein, um Lagerbestände besser zu verwalten und die Lieferzeiten zu verkürzen. So unterstützt KI Nexans bei der Umsetzung nachhaltigerer und stabilerer Lösungen im globalen Energiemarkt.

Zahlen haben nicht komplett überzeugt

Der französische Kabelhersteller meldete Ende Oktober einen Anstieg des Umsatzes in den ersten neun Monaten des Jahres von vier Prozent, der vor allem durch das Geschäft im Bereich Elektrifizierung getrieben wurde. Insgesamt erzielte das Unternehmen von Januar bis Ende September einen Umsatz von 5,23 Milliarden Euro.

Im dritten Quartal wuchs das Elektrifizierungsgeschäft von Nexans organisch um 7,9 Prozent im Jahresvergleich. In einer Pressemitteilung führte das Unternehmen dies auf "frühzeitige strategische Investitionen in die Energieerzeugungs- und -übertragungssegmente" zurück. Zudem bestätigte die Gruppe ihren Jahresausblick, einschließlich eines bereinigten Ebitda-Ziels zwischen 750 und 800 Millionen Euro.

Die 9-Monatszahlen von Nexans fanden im Markt keine breite Zustimmung. Damit war der Sprung auf ein neues Jahreshoch erst einmal vorbei, einige Anleger sicherten ihre Gewinne. Schlecht für den Kurs, gut für alle Anleger, die bei Nexans gerne zum Zuge kommen möchten.

Nexans ist gut aufgestellt bei den Wachstumstreibern Rechenzentren und Elektrifizierung. Mit einem geschätzten KGV von 17,9, das nächstes Jahr laut MarketScreener auf 16 fallen soll, ist die Aktie auch nicht zu teuer bewertet.

Der Rücksetzer im Kurs hat mustergültig an der 50-Tage-Linie Halt gefunden. Zudem wurde jetzt die psychologische Marke von 130 Euro erneut geknackt, was dafür spicht, dass der Kurs wieder Fahrt aufnimmt.

Mein Tipp ist daher: Springen Sie auf den Zug bei Nexans auf.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

