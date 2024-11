Sibanye-Stillwater kann EBITDA im dritten Quartal steigern

Der südafrikanische Minenkonzern Sibanye-Stillwater (WKN A2PWVQ) meldet für das dritte Quartal 2024 einen Anstieg des bereinigten EBITDA (adjusted earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) um 9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf jetzt 184 Mio. USD. Das Unternehmen führt das auf seine Bemühungen zur Betriebsoptimierung und Verbesserung der Rentabilität zurück.



Platinbarren; Quelle:Depositphotos

Insbesondere die Goldproduktion des Konzerns in Südafrika trug im abgelaufenen Berichtsquartal dazu bei. Hier erzielte Sibanye einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 292% auf 75 Mio. USD. Das lag vor allen daran, dass der Goldpreis in Rand in den drei Monaten bis Ende September um 24% zulegte. Insgesamt förderte man im Septemberquartal 179.465 Unzen Gold.

Die Produktion von Metallen der Platingruppe (PGM) – Platin, Palladium, Rhodium sowie Gold (4E PGM) – stieg um 5% auf 473.938 Unzen. Daraus resultierte ein bereinigtes EBITDA von 88 Mio. USD.

Starke Zinkproduktion in Queensland

Wie Sibanye zudem mitteilte, lieferte auch die Century-Mine in Queensland ein starkes Quartal ab. Hier stieg die Zinkproduktion im Vergleich zum gleichen Quartal 2023 um 9% auf 27.000 Tonnen. Das ist insofern beachtenswert, als der Konzern Century auf Grund regionaler Buschfeuer vorübergehend hatte schließen müssen.

Während also die Goldproduktion in Südafrika und Century positive Beiträge zum Ergebnis leisteten, waren die Margen in der PGM-Produktion in Südafrika und den USA trotz eines guten operativen Verlaufs auf Grund der anhaltend niedrigen PGM-Preise unter Druck. Das wirkte sich negativ auf das bereinigte EBITDA aus, wie Sibanyes CEO Neal Foreman erklärte.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten könnten und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.