Zollsorgen und BMW-Zahlen belasten Autowerte - Tesla gefragt

(Neu: mehr Details zu Tesla und Elon Musks Vermögen im letzten Absatz)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Der Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl sowie enttäuschende Quartalszahlen von BMW haben am Mittwoch bei deutschen Autowerten tiefe Spuren hinterlassen. Den Aktien des US-Elektroautobauers Tesla gab der US-Wahlausgang hingegen kräftigen Rückenwind. Grund dafür ist der Umstand, dass Tesla-Chef Elon Musk eng an der Seite des Republikaners Trump steht und dessen Wahlkampf mit Millionensummen finanzierte. Bei deutschen Herstellern befürchten die Anleger jedoch höhere Zölle.

Die Papiere des Premiumherstellers BMW sackten am späten Mittag 5,6 Prozent auf 68,58 Euro ab. Im bisherigen Jahresverlauf summiert sich der Verlust damit auf fast ein Drittel. BMW erlitt im dritten Jahresviertel wegen technischer Probleme mit Bremssystemen und der Schwäche auf dem wichtigen chinesischen Markt einen massiven Gewinneinbruch, und auch der Umsatz schrumpfte.