ADC Therapeutics gab auf der 66. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) bekannt, dass von Forschern initiierte Studienzusammenfassungen zur Präsentation angenommen wurden

LAUSANNE, Schweiz, 6. November 2024 /PRNewswire/ -- ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), ein weltweit führendes Unternehmen im kommerziellen Stadium und Pionier auf dem Gebiet der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), gab heute bekannt, dass unabhängige, von Prüfärzten initiierte Studien-Abstracts zu ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) zur Präsentation auf der 66. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) angenommen wurden, die vom 7. bis 10. Dezember 2024 in San Diego, Kalifornien, stattfinden wird.

„Die Daten aus dem Abstract zur Phase-2-Studie von ZYNLONTA in Kombination mit Rituximab bei Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem follikulärem Lymphom mit hohem Risiko zeigten ein robustes Ansprechen bei den 35 auswertbaren Patienten, mit einer Gesamtansprechrate in Woche 12 von 97,1 %", sagte Mohamed Zaki, MD, PhD, Chief Medical Officer von ADC Therapeutics. „Alle vollständigen Stoffwechselreaktionen wurden beibehalten, wobei sich 4 der 10 partiellen Stoffwechselreaktionen in Woche 21 verbesserten, was einer besten vollständigen Stoffwechselreaktionsrate von 80 % entspricht."

„Bei rezidiviertem oder refraktärem Marginalzonen-Lymphom bietet der Abstract ein Update zu ZYNLONTA als Einzeltherapie. Zum Zeitpunkt der Einreichung des Abstracts lag die Gesamtansprechrate bei 85% und die vollständige Ansprechrate bei 75% der 20 auswertbaren Patienten", so Dr. Zaki weiter. „In beiden Studien entsprach die Sicherheit dem bekannten Profil von ZYNLONTA. Wir freuen uns auf weitere Updates auf der ASH."

Details der mündlichen Präsentation der vom Prüfarzt initiierten Studie:

Titel: Loncastuximab Tesirine mit Rituximab induziert robuste und dauerhafte vollständige metabolische Reaktionen bei rezidiviertem/refraktärem follikulärem Lymphom mit hohem Risiko

Abstract: 337

Titel der Sitzung: 623. Mantle Cell, Follicular, Waldenstrom's and Other Indolent B Cell Lymphomas: Clinical and Epidemiological: Novel Treatment Strategies and New Data on Old Standards for Follicular Lymphoma