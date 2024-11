Bernstein belässt RWE auf 'Market-Perform' - Ziel 38,50 Euro

Huta schrieb 02.11.24, 07:11

Guten Morgen !



Wie gesagt, mich interessieren kurzfristige Kursschwankungen nur dann, wenn dahinter auch tatsächliche Probleme des Unternehmens stehen. Das was Du jetzt formulierst, dass RWE möglicherweise nur das untere Ende der Prognose erreichen könnte, hat RWE selber ausdrücklich so kommuniziert.



https://www.rwe.com/investor-relations/finanzkalender-und-veroeffentlichungen/news-und-ad-hoc-mitteilungen/news/news-2024-08-14/



Insofern wäre es also kein Hinweis, dass es "bei denen nicht läuft", so wie Du schreibst sondern absolut im Rahmen der Planungen.



RWE schaut auch nicht unbedingt danach, den Gewinn für das nächste Quartal zu optimieren sondern hat zigmal darauf verwiesen, dass man eine Langfriststrategie bis 2030 fährt. 2027 soll das EpS bei 3 Euro liegen, um dann sukzessive weiter anzuwachsen und 2030 wird der Konzern dann nach den eigenen Planungen etwa 4 Euro EpS erreichen.

Die in dieser Woche erfolgten Meldungen (Windpark Dänemark, langfristiger Stromliefervertrag mit Rivian, Planungen 100 MW Elektrolyseur in den Niederlanden) sind alles Bausteine für das Gelingen dieser Langfriststrategie.



Da Du von dieser selber ja behauptest, an Langfristanlagen nicht interessiert zu sein sondern "Fun" suchst, bleibt für mich immer noch die Frage, was genau Dich ins RWE Forum verschlägt? Wenn ich mir die kaum verhohlene Freude anschaue, mit der Du den Kursverlauf kommentierst und Deine quasi immerwährenden Versuche, RWE zu unterstellen, kein Geschäftsmodell zu haben oder einen Vorstand, der sein Geschäft nicht versteht (oder eben der gestrige Versuch, mit einer längst bekannten Tatsache - RWE wird seine Prognosen nur am unteren Rand erreichen - Stimmung zu machen), kann ich mir nicht vorstellen, dass Du tatsächlich RWE Aktien hältst (oder Du hast eine gewaltige masochistische Ader). Oder solltest Du Dich als Altruist vor dem Herren herausstellen, der andere Teilnehmer nur vor den Gefahren in der RWE Aktie warnen möchtest? Oder besitzt Du Put Optionen und freust Dich deshalb über jeden Cent, den der Kurs abgibt? Gib mal "Butter bei die Fische", damit man Deine Beiträge auch etwas genauer einordnen kann.



Damit "Waffengleichheit" herrscht: Ich selber halte RWE Aktien, weil ich diese (ich weiß: "langweilig") als Langfristinvestment ansehe. Ich denke, aktuell haben wir die Phase des Aussähens/Investierens (und der damit verbundenen hohen Kosten). Ich möchte die Aktien so lange halten, dass ich auch die Phase des "Erntens" mitbekomme - und die beginnt für mich ab 2030. Ab da erwarte ich - bezogen auf den heutigen Kurs eine schöne Dividendenrendite von 5% plus x (und natürlich deutlich höhere Kurse). Optionen und Ähnliches halte ich nicht.