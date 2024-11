DAX tanzt nach der Politik – Chinas Maßnahmen greifen (noch) nicht

Auf der einen Seite herrscht zwar Erleichterung, dass Deutschland vor Neuwahlen steht, diese aber wird durch die Unsicherheit über den potenziellen Wahlausgang wieder etwas getrübt.

Zum anderen agiert Donald Trump bereits auf der politischen Bühne, als wäre er schon der vereidigte Präsident der USA. Das kann schon jetzt zu Veränderungen führen, die sich in teilweise hektischen Kapitalbewegungen an den Märkten niederschlagen. Last but not least stehen am Mittwoch noch neue Inflationsdaten aus den USA auf der Agenda.