Zeit für gemeinsame Herzensmomente

Klagenfurt (ots) - Auf der Südseite der Alpen werden wertvolle Urlaubstage zuunvergesslichen Momenten mit seinen Liebsten: Ob an den winterlichen Seen,inmitten tief verschneiter Berge oder entlang glanzvoller Städte und Täler -jedes Adventerlebnis in Kärnten birgt besondere Schätze. Es sind Augenblicke derVerzauberung, der Ruhe und Besinnlichkeit, die für vorweihnachtlicheGlücksmomente sorgen.Die Adventzeit in Kärnten entführt in eine stimmungsvolle Welt vollerTraditionen, besinnlicher Klänge und malerischer Landschaften. Auf der sonnigenSüdseite der Alpen laden zwölf einzigartige Adventerlebnisse dazu ein, Zeit mitseinen Liebsten zu verbringen. Ob am See, in den Bergen oder in historischenStädten, stets umgeben von beeindruckenden Kulissen bieten traditionelleWeihnachtsbräuche und Kärntner Kulinarik stimmungs- und genussvolle Momente.Eine Vielzahl der Orte liegen nicht weit voneinander entfernt, was den Besuchmehrerer Märkte ermöglicht. Die einzelnen Erlebnisse sind gut erreichbar undeine sanfte Mobilität vor Ort ist gewährleistet.Städtischer Adventzauber in Klagenfurt und VillachIn der historischen Renaissance-Altstadt von Klagenfurt schafft derChristkindlmarkt auf dem Neuen Platz rund um den Lindwurmbrunnen eine einladendeAtmosphäre zum Flanieren. Das "Hafenknistern" im winterlichen Lendhafen-Viertelbietet ein weihnachtliches Ambiente mit wärmenden Feuerschalen, Kunsthandwerkund einem abwechslungsreichen Musikprogramm. Vor der Kulisse desFreilichtmuseums Maria Saal nahe der Landeshauptstadt können Besucher bei einemRundgang traditionelles Brauchtum und altes Handwerk erleben. Wer noch Geschenkesucht, wird in Villach - "der Stadt im Licht" fündig. Rund um die VillacherStadtpfarrkirche - dessen Turm wie eine leuchtende Kerze über die Dächer derStadt hinweg strahlt - finden sich rund 30 Aussteller ein. Der RathausplatzVillachs verwandelt sich in eine glitzernde Eislauffläche und die herzlichenGastgeber der Kulinarik-Hütten laden anschließend zur gemütlichen Einkehr ein.Weihnachtszauber an Kärntens SeenDer Wörthersee mit den Orten Velden, Pörtschach, Maria Wörth und demPyramidenkogel entfaltet im Winter ein unvergleichliches Panorama. Der VeldenerAdvent, auch als "Engelstadt" bekannt, verzaubert mit schwimmendem Adventkranzund einem Adventmarkt direkt vor dem Schlosshotel. Viele der Erlebnisse sind imRahmen des Kinderadvents speziell für die Jüngsten gestaltet. Im Advent-Seedorf