Hohes Cyberrisiko für kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland - aber auch Fortschritte bei Resilienz und Unterstützungsangeboten

Berlin (ots) - Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

warnt erneut vor einer kritischen, jedoch nicht aussichtslosen Lage der

Cybersicherheit in Deutschland: Ein massiver Anstieg an neuen Schadprogrammen,

steigende Bedrohung durch Ransomware und Datenleaks, aber auch erhöhte Resilienz

durch internationale Zusammenarbeit und verbesserte Sicherheitsmaßnahmen, prägen

das Bild des Lageberichts 2024.



Insbesondere Ransomware-Attacken bleiben die größte Bedrohung für deutsche

Unternehmen. Neben Großunternehmen geraten zunehmend auch kleine und mittlere

Unternehmen ins Visier. Die Kosten für Unternehmen steigen drastisch an: Im

dritten Quartal 2023 lag der durchschnittlich gezahlte Lösegeldbetrag nach

Ransomware-Attacken bei 850.000 US-Dollar. Ein besorgniserregender Trend ist

außerdem die Zunahme an Schadprogrammen, mit täglich durchschnittlich 309.000

neuen registrierten Varianten - ein Anstieg von 26 Prozent gegenüber dem

Vorjahreszeitraum. Trotz dieser Entwicklungen zeigt die verbesserte

internationale Zusammenarbeit erste positive Auswirkungen, wie die erfolgreichen

Takedowns mehrerer internationaler Ransomware-Gruppen. Auch die

IT-Sicherheitsstandards und Krisenvorsorge bei Betreibern kritischer

Infrastrukturen (KRITIS) konnten weiterentwickelt werden.







sich die Cybersicherheitslage nach wie vor schwierig. Vor allem kleinere

Unternehmen, die oft kein eigenes IT-Personal haben und deren

IT-Sicherheitsaufgaben durch Zeit- oder Kostengründe limitiert sind, können

häufig grundlegende Schutzmaßnahmen nicht realisieren. Vielen mittelständischen

Unternehmen fehlt es zudem an Bewusstsein für aktuelle Bedrohungen und ihr

eigenes Sicherheitsrisiko.



Der CyberRisiko-Check als neuer Standard für den deutschen Mittelstand



Um hier gezielt Abhilfe zu schaffen, hat Der Mittelstand. BVMW in Zusammenarbeit

mit dem BSI den CyberRisiko-Check entwickelt - ein Standard, der speziell auf

die Bedürfnisse kleiner und Kleinstunternehmen zugeschnitten ist und aus dem vom

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) in der Initiative

"IT-Sicherheit in der Wirtschaft" geförderten Projekt "mIT Standard sicher"

entstand. Der Check wird in einem strukturierten Interview mit einem

zertifizierten IT-Dienstleister durchgeführt und gibt den Unternehmen konkrete

Handlungsempfehlungen zur Verbesserung ihrer Cybersicherheit. Die Teilnahme wird

durch Förderprogramme auf Bundes- und Länderebene finanziell unterstützt und

bietet mittelständischen Unternehmen eine wichtige Grundlage für ihre



