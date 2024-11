Renk Group: Umsatzsprung um 19% – Verteidigungssektor treibt Wachstum an!

Die Renk Group hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ein bemerkenswertes Umsatzwachstum von 19 Prozent auf 778 Millionen Euro erzielt. Dieses Wachstum wird maßgeblich durch die hohe Nachfrage im Verteidigungssektor, insbesondere im Segment Vehicle Mobility Solutions (VMS), angetrieben. Der Umsatz im VMS-Segment stieg um 28,7 Prozent auf 464 Millionen Euro, was auf den gestiegenen Bedarf an militärischen Mobilitätslösungen und einem florierenden Aftermarket-Bereich zurückzuführen ist. Das bereinigte EBIT in diesem Segment wuchs um 6,2 Prozent auf 77 Millionen Euro, während die EBIT-Marge bei 16,6 Prozent lag.

Das Segment Marine & Industry (M&I) zeigte ebenfalls eine solide Performance mit einem Umsatzanstieg von 9,3 Prozent auf 232 Millionen Euro. Hier profitierte Renk von einer starken Nachfrage im Marinebereich, was zu einem beeindruckenden EBIT-Wachstum von 36,2 Prozent führte. Die EBIT-Marge stieg auf 10,0 Prozent, was die verbesserte operative Effizienz widerspiegelt.