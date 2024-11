Just Eat Takeaway: Grubhub-Verkauf an Wonder lässt Aktien um 20% steigen!

Just Eat Takeaway.com steht laut aktuellen Medienberichten kurz vor dem Verkauf seines US-amerikanischen Lieferdienstes Grubhub an das aufstrebende Lebensmittel-Liefer-Startup Wonder. Diese Nachricht hat zu einem signifikanten Anstieg des Aktienkurses von Just Eat Takeaway geführt, der um 20 Prozent auf 13,55 Euro kletterte. Dies markiert eine Erholung nach einer Phase der Schwäche, in der die Aktien des Unternehmens in den Wochen zuvor gefallen waren.

Der Verkauf von Grubhub wird auf einen Unternehmenswert von 650 Millionen Dollar (611 Millionen Euro) geschätzt und soll im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden. Just Eat Takeaway selbst bestätigte diese Informationen und betonte, dass mit der Transaktion auch Schuldverschreibungen in Höhe von 500 Millionen Dollar übertragen werden. Der Schritt wird als strategische Neuausrichtung des Unternehmens gewertet, das Grubhub 2020 für 7,3 Milliarden Dollar erworben hatte. In den letzten Jahren erwies sich das US-Geschäft als Belastung, da der Bruttotransaktionswert im dritten Quartal um 12 Prozent zurückging.