HEALWELL AI: Rekordumsatz und Auszeichnung – Die Zukunft der Gesundheits-KI!

Die Preisverleihung fand am 7. November 2024 im American Museum of Natural History in New York statt. Aaron Leibtag, CEO von Pentavere, äußerte sich stolz über die Auszeichnung und betonte die transformative Kraft von KI in der Gesundheitsversorgung, vergleichbar mit der Entschlüsselung des menschlichen Genoms.

HEALWELL AI Inc. (ISIN: CA42249X1006; WKN: A3EWDE), ein auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft spezialisiertes Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, hat kürzlich bedeutende Erfolge erzielt. Die Tochtergesellschaft Pentavere Research Group wurde mit dem renommierten „Prix Galien USA 2024“ in der Kategorie „Bestes Start-up für digitale Gesundheit“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt die KI-Plattform „DARWEN“, die die Zugänglichkeit und Individualisierung der Gesundheitsversorgung verbessert. Pentavere wurde aus 43 Nominierten als einer von zwei Preisträgern ausgewählt, was die Relevanz ihrer Arbeit in der Gesundheitsinnovation unterstreicht.

In den finanziellen Ergebnissen für das dritte Quartal 2024 meldete HEALWELL einen Rekordumsatz von 13,7 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 738 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum ist vor allem auf die Übernahmen von BioPharma Services Inc. und VeroSource Solutions Inc. zurückzuführen. Der bereinigte Bruttogewinn stieg auf 5,9 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 1.669 % entspricht. Trotz eines bereinigten EBITDA-Verlusts von 3,42 Millionen US-Dollar zeigt das Unternehmen Fortschritte in der Kommerzialisierung seiner KI-Lösungen.

Das Management sieht großes Potenzial für weiteres Wachstum und plant, die jährliche Umsatzrate auf nahezu 100 Millionen US-Dollar zu steigern. HEALWELL hat bereits 27 Rahmenverträge im Bereich Biowissenschaften unterzeichnet, darunter mit sieben der zehn größten Pharmaunternehmen weltweit.

Die digitale Transformation im Gesundheitswesen wird als treibende Kraft für zukünftige Kosteneinsparungen von bis zu 150 Milliarden US-Dollar bis 2026 angesehen. HEALWELL positioniert sich als führender Anbieter in diesem Bereich und bietet Anlegern eine vielversprechende Gelegenheit, von diesem dynamischen Markt zu profitieren. Die Maxim Group hat ein Kursziel von 5,00 CAD für die HEALWELL-Aktie ausgegeben und eine Kaufempfehlung ausgesprochen, was das Vertrauen in die Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstreicht.

Die HealWELL AI Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,50 % und einem Kurs von 1,620EUR auf Toronto (13. November 2024, 22:00 Uhr) gehandelt.