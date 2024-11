Finanzminister Kukies: Keine Haushaltssperren – Positive Signale für die Wirtschaft!

Der neue Finanzminister Jörg Kukies (SPD) hat in einer aktuellen Stellungnahme beim Wirtschaftsgipfel der "Süddeutschen Zeitung" erklärt, dass er für das laufende Jahr keine Haushaltssperren erwartet. Dies sei eine positive Nachricht für die deutsche Wirtschaft, die somit nicht mit einem Stillstand im Haushalt rechnen müsse. Kukies betonte, dass die Handlungsfähigkeit der Regierung gewährleistet sei, auch wenn durch die Verzögerung des Intel-Chipwerks in Magdeburg rund vier Milliarden Euro an Fördermitteln nicht abfließen werden. Diese Situation ermögliche es, das Jahr ohne die Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts zu überstehen.

Allerdings rechnet Kukies nicht damit, dass vor der Auflösung des Bundestags ein Haushaltsbeschluss für 2025 gefasst werden kann, was angesichts der bevorstehenden Neuwahlen am 23. Februar realistisch erscheint. Dies bedeutet, dass das neue Jahr mit einer vorläufigen Haushaltsführung beginnen wird, was nach einer Bundestagswahl üblich ist. Kukies versicherte, dass die notwendigen Ausgaben weiterhin geleistet und Verpflichtungen erfüllt werden könnten, jedoch könnte es zu Verzögerungen bei neuen Projekten kommen.