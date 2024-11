Warburg Research senkt Porsche SE auf 'Hold' - Ziel 36 Euro

Beilagenfresser schrieb gestern 16:57

Der Porsche SE gehören 31,9% an VW! Nicht >50%! Lediglich bei den Stammaktien liegt die Porsche SE bei 53,3%.

Da es 306,25 Mio. Porsche SE Aktien, aber Stämme und Vorzüge zusammengefasst 501.295.818 VW-Aktien gibt, steht mit 31,9%= 300.339.097 trotzdem fast jeder Porsche SE-Aktie ein VW-Aktie in Porsche SE-Besitz gegenüber. Hinzu kommen 12,5% aller Porsche AG Aktien und ein paar weitere kleine Beteiligungen. Abzuziehen sind sicherlich die 5,1 Mrd. Schulden, die gehören auch ganz allein der Porsche SE. Trotzdem ist das schon ein wenig bekloppt.



Unterstellt die Stämme der Porsche SE wären genauso viel Wert wie die Vz. (einen offiziellen Preis gibt es ja nicht), dann lag die Porsche SE im heutigen (bisherigen) Tagestief bei einer Marktkapitalisierung von knapp über 10 Mrd.

KGV von <1 - wir kommen!



Hier wird ganz klar schon die Pleite eingepreist, mit Blick auf die operativen Ergebnisse macht mich das fassungslos. Spannende Fragen sind, wie viel VW zukünftig auf die gehypte Elektromobilität abschreiben muss (E-Auto Leasing, Fabriken) und wie man endlich das Land Niedersachsen entmachtet. Sobald deren Goldene Aktie via Klagen vor der EU kastriert würde, bestünde hier eine Zukunftsstory. Vorher wird leider nur weiter dahingesiecht. Zu munter zu sterben, zu gefesselt um marktwirtschaftlich zu performen. Eine Bewertung in Höhe von 80% von Toyota und ich wäre glückselig... allein mir fehlt der Glaube. Die Politik ist die größte Gefahr für den Wirtschaftsstandort und ich meine explizit die SPD und sonstige linke Parteien, nicht wie gebetsmühlenartig in den Haltung zeigenden Medien wiederholt die ehemalige Professorenpartei, die den Elefant im Raum anspricht.



Gruß

Beilage



PS: hätte ich noch trockenes Pulver...